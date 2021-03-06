ФК “Ингулец” усилился двумя футболистами

Детали

О сроках соглашений между сторонами информация отсутствует.

В течение карьеры Чайковский выступал за “Шахтер-3”, “Ильичевец” и “Анжи”. Последним клубом футболиста была луганская “Заря”, цвета которой он защищал с 2019 года. В “Ингулец” Чайковский перешел в качестве свободного агента.

Шевцов выступал за “Кристалл” и “Шахтер”. С 2019 года контракт футболиста принадлежит черниговской “Десне”. В “Ингулец” футболист перешел на правах аренды. В активе Шевцова 4 матча за сборную Украины U-21, где он забил один гол.

Дополнение

“Ингулец” на данный момент занимает предпоследнее место в турнирной таблице УПЛ — 12 очков.