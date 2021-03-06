ФК “Інгулець” підсилився двома футболістами

Деталі

Про терміни угод між сторонами інформація відсутня.

Протягом кар’єри Чайковський виступав за “Шахтар-3”, “Іллічівець” та “Анжі”. Останнім клубом футболіста була луганська “Зоря”, кольори якої він захищав з 2019 року. В “Інгулець” Чайковський перейшов в якості вільного агенту.

Шевцов виступав за “Кристал” і “Шахтар”. З 2019 роки контракт футболіста належить чернігівській “Десні”. У “Інгулець” футболіст перейшов на правах оренди. В активі Шевцова 4 матчі за збірну України U-21, де він забив один гол.

Доповнення

“Інгулець” на даний момент займає передостаннє місце в турнірній таблиці УПЛ — 12 очок.