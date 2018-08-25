ФК "Динамо" впервые потерял очки в сезоне УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Одесский “Черноморец” на одноименном стадионе провел встречу 6-го тура Украинской Премьер-лиги против киевского “Динамо”, передает корреспондент УНН.
На 11 минуте хозяев спас вратарь после попытки протолкнуть мяч в одно касание в исполнении Русина. Еще в одном моменте нападающий из-за спин игроков одесского коллектива завоевал мяч и нанес удар. Кипер Литовченко был близко и среагировал.
Юный форвард достиг цели на 59 минуте. Когда реализовал навес на голову выше Шабанова. Однако угловой в заключительные минуты баталии привел к голу никем не прикрытым защитника Грачева. Таким образом 1:1 и первая в чемпионате потеря очков “бело-синими”.
Примечательно, что за основной состав киевлян дебютировал 18-летний нападающий Супряга и новичок Витор Буэно. Кроме того, место в стартовом составе нашлось Сидклею, Миколенко, Андреевском.
Добавим, что в активе команды Хацкевича 13 очков (3 ступень), “Черноморца” — 9 (4).