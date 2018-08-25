ФК "Динамо" вперше втратив очки у сезоні УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Одеський “Чорноморець” на однойменному стадіоні провів зустріч 6-го туру Української Прем’єр-ліги проти київського “Динамо”, передає кореспондент УНН.
На 11 хвилині господарів врятував воротар після спроби проштовхнути м’яч одним дотиком у виконанні Русина. Ще в одному моменті нападник із-за спин гравців одеського колективу виборов шкіряну кулю та завдав удару. Кіпер Літовченко був близько і зреагував.
Юний форвард досяг мети на 59 хвилині. Коли реалізував навіс на голову від Шабанова. Проте кутовий в заключні хвилини баталії призвів до голу ніким не прикритим оборонця Грачьова. Таким чином 1:1 та перша у чемпіонаті втрата очок “біло-синіми”.
Примітно, що за основний склад киян дебютував 18-річний нападник Супряга та новачок Вітор Буено. Крім того, місце у стартовому складі знайшлося Сідклею, Миколенку, Андрієвському.
Додамо, що в активі команди Хацкевича 13 очок (3 сходинка), “Чорноморця” — 9 (4).