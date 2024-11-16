Финские миротворцы попали под обстрел в Ливане

На юге Ливана, 16 ноября, финские миротворцы попали под обстрел. Об этом со ссылкой на информацию сухопутных войск сообщает Yle, пишет УНН.

Детали

Издание отмечает, что финские миротворцы операции временных сил ООН в Ливане (ТСООНЛ) выполняли плановую миссию по патрулированию в Мараке, используя пять бронемашин. Однако в этот день по автомобилям было произведено несколько выстрелов из пистолетов. В результате обстрела у одной из патрульных машин было разбито заднее стекло.

В момент инцидента миротворцы были в бронетехнике в защитных средствах. Как сообщается, они сразу же поехали на свою базу. Причины инцидента пока неизвестны, добавили военные.

Напомним

Совет Безопасности ООН осудил нападения на миротворческие силы UNIFIL на юге Ливана, произошедшие в конце октября и в начале ноября. СБ ООН призвал все стороны конфликта обеспечить безопасность миротворцев.