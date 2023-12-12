Финляндия открывает два пограничных пункта пропуска на границе с рф

Правительство Финляндии приняло решение открыть два пограничных пункта пропуска на границе с Россией 14 декабря. Другие пограничные пункты на восточной границе остаются закрытыми. Об этом пишет УНН со ссылкой на финский Yle.

Детали

В четверг Финляндия открывает пограничные пункты на границе с Россией - Ваалимаа и Ниирала - для пассажирских перевозок и искателей убежища. Другие пограничные переходы пока останутся закрытыми. Решение будет действовать до 14 января.

Отмечается, что если движение на границе с РФ станет более интенсивным, все пограничные пункты на востоке государства могут быть снова закрыты.

По словам премьер-министра Финляндии Петтери Орпо, правительство было единодушно в своем решении, и между партиями не было никаких разногласий.

"Без снятия ограничений мы не сможем проверить, происходят ли изменения к лучшему. Если это явление продолжится, мы закроем эти пункты пересечения границы", - цитирует Reuters премьер-министра.

Напомним

Финляндия с полуночи 30 ноября закрыла на две недели все автотранспортные пункты на границе с РФ, ссылаясь на риски для национальной безопасности, связанные с гибридными операциями России.