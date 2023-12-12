Финляндия открывает два пограничных пункта пропуска на границе с рф

Эксклюзив
Эксперт: украинское законодательство недружественно к инвесторам и акционерам
  •  109361 просмотра

Эксперт: украинское законодательство недружественно к инвесторам и акционерам

Эксклюзив
Если непосредственно будут участвовать производители, то цена будет ниже - "Укрцукор" об идее Минобороны проводить тендеры на питание без посредников
  •  116691 просмотра

Если непосредственно будут участвовать производители, то цена будет ниже - "Укрцукор" об идее Минобороны проводить тендеры на питание без посредников

Эксклюзив
В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД
7 декабря  •  196785 просмотра

В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД

Эксклюзив
Чтобы у международных партнеров не возникало сомнений, что Украина - правовое государство, ВСП и НАБУ должны проверить судей Верховного суда по делу агента фсб Шепелева - эксперт
11 декабря  •  203888 просмотра

Чтобы у международных партнеров не возникало сомнений, что Украина - правовое государство, ВСП и НАБУ должны проверить судей Верховного суда по делу агента фсб Шепелева - эксперт

Эксклюзив
Эксперт рассказал, влияет ли на стоимость проезда в маршрутках закрытие нескольких станций метро Киева
11 декабря  •  198876 просмотра

Эксперт рассказал, влияет ли на стоимость проезда в маршрутках закрытие нескольких станций метро Киева

Эксклюзив
Меркурий снова будет ретроградным: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 – 17 декабря
11 декабря  •  192079 просмотра

Меркурий снова будет ретроградным: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 – 17 декабря

Эксклюзив
Какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда: ответ эксперта
11 декабря  •  189628 просмотра

Какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда: ответ эксперта

Эксклюзив
У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных
7 декабря  •  170351 просмотра

У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных

Эксклюзив
На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza
9 декабря  •  275290 просмотра

На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza

Эксклюзив
Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс
8 декабря  •  285053 просмотра

Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс

Эксклюзив
Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами
7 декабря  •  152414 просмотра

Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами

Эксклюзив
В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными
8 декабря  •  239846 просмотра

В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными

Эксклюзив
Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы
8 декабря  •  197533 просмотра

Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы

Эксклюзив
"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе
8 декабря  •  169509 просмотра

"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе

Эксклюзив
И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции
8 декабря  •  212058 просмотра

И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
Один погибший, четверо раненых в Херсонской области в результате российских атак

Один погибший, четверо раненых в Херсонской области в результате российских атак

  •  155278 просмотра
Киевстар подтвердил сбой в работе сети

Киевстар подтвердил сбой в работе сети

  •  146384 просмотра
Норвежское судно Strinda попало под ракетный обстрел в Красном море

Норвежское судно Strinda попало под ракетный обстрел в Красном море

  •  135271 просмотра
Ситуация с Киевстаром: источники заявляют об обысках в компании

Ситуация с Киевстаром: источники заявляют об обысках в компании

  •  130175 просмотра
Украинские военные сбили вражеский беспилотник на Днепропетровщине

Украинские военные сбили вражеский беспилотник на Днепропетровщине

  •  122768 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
finlyandiya-otkrivaet-dva-pogranichnikh-punkta-propuska-na-granitse-s-rf

Финляндия открывает два пограничных пункта пропуска на границе с рф

Киев  •  УНН

12 декабрь 2023, 13:51  •  12508 просмотра

Read in English

Финляндия вновь открывает два пункта пересечения границы с Россией для пассажирских перевозок и искателей убежища до 14 января, тогда как другие пункты пересечения остаются закрытыми.

Правительство Финляндии приняло решение открыть два пограничных пункта пропуска на границе с Россией 14 декабря. Другие пограничные пункты на восточной границе остаются закрытыми. Об этом пишет УНН со ссылкой на финский Yle.

Детали 

В четверг Финляндия открывает пограничные пункты на границе с Россией -  Ваалимаа и Ниирала - для пассажирских перевозок и искателей убежища. Другие пограничные переходы пока останутся закрытыми. Решение будет действовать до 14 января.

Отмечается, что если движение на границе с РФ станет более интенсивным, все пограничные пункты на востоке государства могут быть снова закрыты. 

По словам премьер-министра Финляндии Петтери Орпо, правительство было единодушно в своем решении, и между партиями не было никаких разногласий.

"Без снятия ограничений мы не сможем проверить, происходят ли изменения к лучшему. Если это явление продолжится, мы закроем эти пункты пересечения границы", - цитирует Reuters премьер-министра.

Напомним

Финляндия с полуночи 30 ноября закрыла на две недели все автотранспортные пункты на границе с РФ, ссылаясь на риски для национальной безопасности, связанные с гибридными операциями России. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Новости Мира
Фінляндія відкриває два прикордонні пункти пропуску на кордоні з рф
Finland opens two border crossing points on the border with Russia
Новости по теме

Финляндия открывает два пограничных пункта пропуска на границе с рф

Финляндия вновь открывает два пункта пересечения границы с Россией для пассажирских перевозок и искателей убежища до 14 января, тогда как другие пункты пересечения остаются закрытыми.

Новости Мира •   •  12508 просмотра
Финляндия открывает два пограничных пункта пропуска на границе с рф

Движение грузовиков через границу по железной дороге: в разведке рассказали подробности договоренности между Украиной и Польшей

Украина и Польша установили последовательный железнодорожный маршрут для грузовых перевозок через свою границу, и первые грузовики уже прибыли в Польшу, а также планируют продолжать использовать модернизированные платформы для постоянных перевозок в обоих направлениях.

Экономика •   •  21966 просмотра
Движение грузовиков через границу по железной дороге: в разведке рассказали подробности договоренности между Украиной и Польшей

В ЕС нет ни одной страны против членства Украины, Венгрия за более медленный процесс вступления - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ЕС поддерживают членство Украины в ЕС, при этом Венгрия выступает за более медленный процесс и дальнейшее изучение последствий вступления. Кулеба уточнил, что Венгрия не имеет принципиальных возражений после переговоров с министром иностранных дел Петером Сийярто.

Политика •   •  22420 просмотра
В ЕС нет ни одной страны против членства Украины, Венгрия за более медленный процесс вступления - Кулеба

СБУ расследует возможную причастность россии к кибератаке на "Киевстар": открыто производство

СБУ открыла уголовное производство по факту кибератаки на "Киевстар", подозревая в причастности к ней россию. Атака привела к проблемам с мобильной связью и доступом к интернету.

Криминал и ЧП •   •  20669 просмотра
СБУ расследует возможную причастность россии к кибератаке на "Киевстар": открыто производство

Угрожает европейской безопасности: в Финляндии обеспокоены углублением сотрудничества рф с Ираном, Китаем и КНДР

Министр обороны Финляндии Антти Хяккинен предупреждает, что растущие альянсы России с Китаем, Северной Кореей и Ираном представляют долгосрочную угрозу безопасности Европы.

Политика •   •  21672 просмотра
Угрожает европейской безопасности: в Финляндии обеспокоены углублением сотрудничества рф с Ираном, Китаем и КНДР

Работа будет парализована не менее месяца: в ГУР рассказали детали взлома федеральной налоговой службы рф

Украинская военная разведка осуществила кибератаку на налоговую систему россии, скомпрометировав центральные и региональные серверы, уничтожив конфигурационные файлы и парализовав связь внутри налогового ведомства. Это привело к серьезным операционным сбоям, которые могут длиться более месяца.

Война •   •  25317 просмотра
Работа будет парализована не менее месяца: в ГУР рассказали детали взлома федеральной налоговой службы рф

Армия рф обстрелом повредила учебное заведение в Херсоне

Российские войска атаковали Херсон, повредив учебное заведение, разрушив его фасад и внутренние помещения.

Война •   •  24510 просмотра
Армия рф обстрелом повредила учебное заведение в Херсоне

Хакерская атака на Киевстар: специалисты Госспецсвязи расследуют инцидент

Киевстар претерпел массовый сбой из-за хакерской атаки, инцидент сейчас расследует Государственная служба специальной связи Украины при поддержке команды CERT-UA.

Криминал и ЧП •   •  22960 просмотра
Эксклюзив
Хакерская атака на Киевстар: специалисты Госспецсвязи расследуют инцидент

Словакия готова поддержать открытие переговоров с Украиной о членстве в ЕС

Словакия готова поддержать переговоры о членстве Украины в ЕС, заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар накануне саммита ЕС.

Политика •   •  26319 просмотра
Словакия готова поддержать открытие переговоров с Украиной о членстве в ЕС

В больницу обратились двое херсонцев, которые накануне попали под вражеский обстрел

Двое мужчин, 37 и 39 лет, получили осколочные ранения после российского обстрела Корабельного района Херсона; их состояние удовлетворительное.

Война •   •  28675 просмотра
В больницу обратились двое херсонцев, которые накануне попали под вражеский обстрел