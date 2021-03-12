Фигуранту “дела Хизб ут-Тахрир” Ибрагимову было предъявлено обвинение, прервав судебную экспертизу

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 7512 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 17723 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 98762 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 136132 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 190760 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 191343 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 275799 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157671 просмотра

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Фигуранту “дела Хизб ут-Тахрир” Ибрагимову было предъявлено обвинение, прервав судебную экспертизу

Фигуранту “дела Хизб ут-Тахрир” Ибрагимову было предъявлено обвинение, прервав судебную экспертизу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 марта. УНН. В Крыму фигуранта “дела Хизб ут-Тахрир” Эрнеста Ибрагимова обвинили в совершении преступления по статье 205.5 Уголовного кодекса России ( “Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации”). Об этом пишет УНН со ссылкой на объединение “Крымскую солидарность”.

Детали

Адвокат Ибрагимова Лилия Гемеджи рассказала, что Эрнест сейчас проходит психиатрическую судебную экспертизу, которую 17 февраля назначил суд, и до сих пор не принято решение о его способности.

Эрнест Ибрагимов использует свое право свидетельствовать родным крымскотатарским языком, он попросил переводчика, но получил отказ.

Цитата

“Прервав судебно-медицинскую экспертизу, не выяснив, адекватный мой подсудимый или нет, следователь подал обвинительный акт”, - сообщает адвокат. Его обвиняют во встрече в мечети с членами второй бахчисарайской группы, которая дала основание для привлечения к ответственности.

Что было раньше

Прокуратура АР Крым и города Севастополя сообщила об открытии уголовного дела по факту проведения “силовиками” государства-оккупанта массовых незаконных обысков в семи районах оккупированного Крыма и задержания крымских татар.

Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал на месяц и 28 дней активистов Эрнеста Ибрагимова, Тимура Ялкабова и Олега Федорова по подозрению в “участии в организации Хизб ут-Тахрир”.

Украинские Национальные Новости

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