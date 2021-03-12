Фігуранту “справи Хізб ут-Тахрір” Ібрагімову висунули звинувачення, перервавши судову експертизу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У Криму фігуранта “справи Хізб ут-Тахрір” Ернеста Ібрагімова звинуватили у скоєнні злочину за статтею 205.5 Кримінального кодексу Росії (“Організація діяльності терористичної організації і участь в діяльності такої організації”). Про це пише УНН з посиланням на об’єднання “Кримську солідарність”.
Деталі
Адвокат Ібрагімова Ліля Гемеджі розповіла, що Ернест зараз проходить психіатричну судову експертизу, яку 17 лютого призначив суд, і досі не винесено рішення про його спроможність.
Ернест Ібрагімов використовує своє право свідчити рідною кримськотатарською мовою, він попросив перекладача, але отримав відмову.
Цитата
“Перервавши судово-медичну експертизу, не з’ясувавши, адекватний мій підсудний чи ні, слідчий подав обвинувальний акт”, -повідомляє адвокат. Його звинувачують у зустрічі у мечеті з членами другої бахчисарайської групи, яка надала підставу для притягнення до відповідальності.
Що було раніше
Прокуратура АР Крим та міста Севастополя повідомила про відкриття кримінального провадження за фактом проведення “силовиками” держави-окупанта масових незаконних обшуків у семи районах окупованого Криму і затримання кримських татар.
Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя заарештував на місяць і 28 днів активістів Ернеста Ібрагімова, Тимура Ялкабова і Олега Федорова за підозрою в “участі в організації Хізб ут-Тахрір”.