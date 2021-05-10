Фигурант уголовного дела Газманов снова выступил в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Во временно оккупированном Севастополе на концерте ко Дню победы выступил российский певец Олег Газманов. Об этом сообщает оккупационное правительство города, пишет УНН.
Цитата:
“Для гостей праздника со сцены прозвучали всеми любимые песни военных лет. Кульминацией праздничного концерта стало выступление народного артиста России Олега Газманова”, — говорится в сообщении.
Контекст
19 марта 2021 года крымская прокуратура начала уголовное производство в отношении 23 российских артистов, участвоваших в концерте на Керченском мосту. Среди них был и Олег Газманов.
Отметим, иностранные артисты, посещающие с гастролями оккупирован Россией Крым через закрытые Украины пункты пропуска, нарушают украинское законодательство.
Дополнение
Еще в 2017 году Минкульт начал публиковать перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Всего в списке теперь более 170 человек.
Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Министерство культуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.