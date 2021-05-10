Фігурант кримінальної справи Газманов знову виступив у Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. У тимчасово окупованому Севастополі на концерті до Дня перемоги виступив російський співак Олег Газманов. Про це повідомляє окупаційний уряд міста, пише УНН.
Цитата:
"Для гостей свята зі сцени прозвучали всіма улюблені пісні воєнних років. Кульмінацією святкового концерту став виступ народного артиста Росії Олега Газманова", - йдеться в повідомленні.
Контекст
19 березня 2021 року кримська прокуратура почала кримінальне провадження щодо 23 російських артистів, які брали участь в концерті на Керченському мосту. Серед них був і Олег Газманов.
Відзначимо, іноземні артисти, які відвідують з гастролями окупований Росією Крим через закриті України пункти пропуску, порушують українське законодавство.
Доповнення
Ще в 2017 році Мінкульт почав публікувати перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Всього в списку тепер більше 170 людей.
Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, створює Міністерство культури України на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.