Фігурант кримінальної справи Газманов знову виступив у Криму

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КИЇВ. 10 травня. УНН. У тимчасово окупованому Севастополі на концерті до Дня перемоги виступив російський співак Олег Газманов. Про це повідомляє окупаційний уряд міста, пише УНН.

Цитата:

"Для гостей свята зі сцени прозвучали всіма улюблені пісні воєнних років. Кульмінацією святкового концерту став виступ народного артиста Росії Олега Газманова", - йдеться в повідомленні.

Контекст

19 березня 2021 року кримська прокуратура почала кримінальне провадження щодо 23 російських артистів, які брали участь в концерті на Керченському мосту. Серед них був і Олег Газманов.

Відзначимо, іноземні артисти, які відвідують з гастролями окупований Росією Крим через закриті України пункти пропуску, порушують українське законодавство.

Доповнення

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Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, створює Міністерство культури України на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

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