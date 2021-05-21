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Фейковые новости о сотрудничестве с Крымом мешают приватизации ОГХК

Киев • УНН

 • 16034 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Сообщение о якобы поставках АО "Объединенная горно-химическая компания" ильменитового концентрата через порт Кавказ предприятиям, расположенным на оккупированных территориях, а также информация о продаже продукции предприятия по заниженным ценам не соответствуют действительности и имеют целью очернение репутации государственного предприятия и срыв процесса приватизации компании, сообщается на сайте компании, пишет УНН.

Фейковые новости о сотрудничестве с Крымом мешают приватизации ОГХК

"В соответствии с условиями договоров между АО "ОГХК" и контрагентами, сотрудничество ведется на условиях FCA, определенными в международных правилах логистики Incoterms. Согласно указанным условиям, конечной точкой сбыта продукции определяется ст. Новая Боровая (г. Иршанск), дальнейшая логистическая цепочка переходит под непосредственную ответственность покупателя.

ОГХК является ответственным украинским предприятием: от всех клиентов требуется соблюдение обязательного условия - запрета проведения любых торгово-экономических операций на санкционных территориях. В случае выявления несоответствия заявленным условиям до подписания соглашения о сотрудничестве или при исполнении контракта ОГХК обязуется прекратить сотрудничество с фирмой-контрагентом без возможности перерассмотрения решения", - говорится в сообщении АО "Объединенная горно-химическая компания".

Утверждение о якобы продаже титаносодержащего сырья по заниженным ценам является абсолютным фейком. Сотрудничество АО "ОГХК" со всеми контрагентами ведется на адекватных текущих рыночных условиях, титаносодержащее сырье реализуется покупателям по ценам, полностью соответствующим среднему значению для аналогичных контрактов на мировых рынках.

"По торговле на Крым ОГХК имеет четкую позицию: прежде всего мы являемся украинским предприятием и не поддерживаем агрессию России против нашего государства и оккупацию Крыма. ОГХК на санкционные территории сырье не поставляет. Более того, в сделках с нашими клиентами есть условие невозможности осуществлять перепродажу нашего сырья на санкционные территории. ОГХК готовится стать первой ласточкой большой приватизации, торги за предприятие стартуют совсем скоро. У приватизации, как у масштабного процесса изменений, есть сторонники и критики. Вторые как раз и пытаются создать как можно больше негатива вокруг компании, распространить фейковые новости ", - подчеркнул врио главы правления АО "ОГХК" Артур Юльевич Сомов.

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