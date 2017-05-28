Фестиваль семьи «Счастливая семья - крепкая страна» состоялся в Запорожье
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 28 мая. УНН. Сегодня в Центральном парке культуры и отдыха “Дубовая роща” прошел один из самых массовых общеобластных мероприятий — “Фестиваль семьи”, передает корреспондент УНН.
Мероприятие состоялось под лозунгом "Счастливая семья - крепкая страна». Собрав около 10 тыс.гостей и жителей города.
"Фестиваль семьи" уже 5 лет проходит по инициативе коалиции общественных организаций при поддержке Запорожской областной государственной госадминистрации и Запорожского городского совета. С прошлого года праздник поддерживает Правительство Германии в рамках инициатив инфраструктурной программы для Украины, выполняемых немецкой федеральной компанией Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
Фестиваль открыли первые лица города и области и заместитель генерального консула Германии в Украине Питер Шмаль.
В рамках мероприятия области, запорожские спасатели провели широкомасштабную акцию "Предотвратить. Спасти. Помочь ", во время которой все гости праздника смогли не только проверить свои знания по основам безопасности жизнедеятельности, но и почувствовать себя настоящими покорителями стихии и получить ценные подарки.
В Городке спасателей, который раскинулся под широкими кронами деревьев Дубовой рощи, гостей праздника ждало множество интересного. Дети вместе с родителями приняли участие в спасательном квесте, посетили выставку спецтехники, рисовали на асфальте и побывали на уроках безопасности.
Все участники получили ценные подарки от спасателей и партнеров мероприятия.
Также, в ходе праздника запорожские спасатель объявили победителей фестиваля рисунков по мотивам мультсериала "Фокс и Трот спешат на помощь", который призван научить детей действиям в случае различных чрезвычайных происшествий и предотвращать их возникновение.
Напомним, 28 мая львовские байкеры организовали акцию "Круг благотворительности" .