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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Фестиваль сім’ї «Щаслива родина – міцна країна» відбувся у Запоріжжі

Київ • УНН

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 28 травня. УНН. Сьогодні у Центральному парку культури та відпочинку «Дубовий гай» пройшов один з наймасовіших загальнообласних заходів - «Фестиваль сім’ї», передає кореспондент УНН.

Фестиваль сім’ї «Щаслива родина – міцна країна» відбувся у Запоріжжі

Захід відбувся під гаслом “Щаслива родина — міцна країна”. Він зібрав близько 10 тис. гостей та жителів міста.

“Фестиваль сім’ї” вже 5 років проходить з ініціативи коаліції громадських організацій за підтримки Запорізької обласної державної держадміністрації та Запорізької міської ради. З минулого року свято підтримує Уряд Німеччини в рамках Ініціатив інфраструктурної програми для України, що виконуються німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Фестиваль відкрили перші особи міста та області і заступник генерального Консула Німеччини в Україні Пітер Шмаль.
У рамках заходу області запорізькі рятувальники провели широкомасштабну акцію “Запобігти. Врятувати. Допомогти”, під час якої усі гості свята змогли не тільки перевірити свої знання з основ безпеки життєдіяльності, а й відчути себе справжніми підкорювачами стихії і отримати цінні подарунки.

У Містечку рятувальників, яке розкинулося під широкими кронами дерев Дубового гаю, на гостей свята чекало безліч цікавинок. Діти разом з батьками взяли участь у рятувальному квесті, відвідали виставку спецтехніки, малювали на асфальті та побували на уроках безпеки.

Усі учасники отримали цінні подарунки від рятувальників та партнерів заходу.
Також, у ході свята запорізькі рятувальник оголосили переможців фестивалю малюнків за мотивами мультсеріалу “Фокс і Трот поспішають на допомогу”, який покликаний навчити дітей діям у разі різноманітних надзвичайних подій та запобігати їх виникненню.

Нагадаємо, 28 травня львівські байкери організували акцію “Коло благодійності”.

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