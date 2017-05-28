Фестиваль сім’ї «Щаслива родина – міцна країна» відбувся у Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 28 травня. УНН. Сьогодні у Центральному парку культури та відпочинку «Дубовий гай» пройшов один з наймасовіших загальнообласних заходів - «Фестиваль сім’ї», передає кореспондент УНН.
Захід відбувся під гаслом “Щаслива родина — міцна країна”. Він зібрав близько 10 тис. гостей та жителів міста.
“Фестиваль сім’ї” вже 5 років проходить з ініціативи коаліції громадських організацій за підтримки Запорізької обласної державної держадміністрації та Запорізької міської ради. З минулого року свято підтримує Уряд Німеччини в рамках Ініціатив інфраструктурної програми для України, що виконуються німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
Фестиваль відкрили перші особи міста та області і заступник генерального Консула Німеччини в Україні Пітер Шмаль.
У рамках заходу області запорізькі рятувальники провели широкомасштабну акцію “Запобігти. Врятувати. Допомогти”, під час якої усі гості свята змогли не тільки перевірити свої знання з основ безпеки життєдіяльності, а й відчути себе справжніми підкорювачами стихії і отримати цінні подарунки.
У Містечку рятувальників, яке розкинулося під широкими кронами дерев Дубового гаю, на гостей свята чекало безліч цікавинок. Діти разом з батьками взяли участь у рятувальному квесті, відвідали виставку спецтехніки, малювали на асфальті та побували на уроках безпеки.
Усі учасники отримали цінні подарунки від рятувальників та партнерів заходу.
Також, у ході свята запорізькі рятувальник оголосили переможців фестивалю малюнків за мотивами мультсеріалу “Фокс і Трот поспішають на допомогу”, який покликаний навчити дітей діям у разі різноманітних надзвичайних подій та запобігати їх виникненню.
Нагадаємо, 28 травня львівські байкери організували акцію “Коло благодійності”.