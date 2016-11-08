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15 марта, 19:03 • 112214 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 158105 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132772 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125671 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109980 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104066 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100495 просмотра

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Фестиваль молодого вина после годичного перерыва возродят в Ужгороде

Фестиваль молодого вина после годичного перерыва возродят в Ужгороде

Киев • УНН

 • 8906 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Ужгороде 18-20 ноября в культурно-историческом центре "Совиное гнездо" после годичного перерыва пройдет праздник молодого вина "Закарпатское Божоле", сообщают в Ужгородском городском совете. Соответствующее распоряжение накануне подписал мэр Ужгорода Богдан Андреев, передает корреспондент УНН.

Как сообщила УНН начальник управления экономики и предпринимательства Ужгородского горсовета Ольга Травина, этот фестиваль является одной из визитных карточек города Ужгород.

"В прошлом году фестиваль не состоялся по нескольким причинам. Во-первых, в это время продолжался избирательный процесс и горсовет по итогам выборов должен был изменить свой состав, поэтому проведение такого масштабного мероприятия решили отложить. Также имели место некоторые технические нюансы, которые повлияли на решение о празднике. Кроме того, в традиционном месте проведения "Закарпатское Божоле" - винных подвалах "Совиное гнездо" - длительная реконструкция. В этом году мы восстанавливаем старую традицию. На фестивале будут представлены образцы исключительно молодого вина урожая 2016 года от лучших виноделов Закарпатья. Оргкомитет работает над идеей food-зоны, детских локаций, концертной площадки и т.д.", - рассказала Ольга Травина.

Фестиваль молодого вина "Закарпатское Божоле" впервые состоялся в Ужгороде в 2007 году и проходил ежегодно за исключением 2015 года. В этом году молодое вино в областном центре Закарпатья будут дегустировать в девятый раз.

Как ранее сообщал УНН, 16 октября в с.Бобовище Мукачевского района впервые прошел этнофестиваль "Бобовищенське гроно".

Украинские Национальные Новости

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