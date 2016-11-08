Фестиваль молодого вина после годичного перерыва возродят в Ужгороде

Как сообщила УНН начальник управления экономики и предпринимательства Ужгородского горсовета Ольга Травина, этот фестиваль является одной из визитных карточек города Ужгород.

"В прошлом году фестиваль не состоялся по нескольким причинам. Во-первых, в это время продолжался избирательный процесс и горсовет по итогам выборов должен был изменить свой состав, поэтому проведение такого масштабного мероприятия решили отложить. Также имели место некоторые технические нюансы, которые повлияли на решение о празднике. Кроме того, в традиционном месте проведения "Закарпатское Божоле" - винных подвалах "Совиное гнездо" - длительная реконструкция. В этом году мы восстанавливаем старую традицию. На фестивале будут представлены образцы исключительно молодого вина урожая 2016 года от лучших виноделов Закарпатья. Оргкомитет работает над идеей food-зоны, детских локаций, концертной площадки и т.д.", - рассказала Ольга Травина.

Фестиваль молодого вина "Закарпатское Божоле" впервые состоялся в Ужгороде в 2007 году и проходил ежегодно за исключением 2015 года. В этом году молодое вино в областном центре Закарпатья будут дегустировать в девятый раз.

Как ранее сообщал УНН, 16 октября в с.Бобовище Мукачевского района впервые прошел этнофестиваль "Бобовищенське гроно".