Фестиваль молодого вина після річної перерви відродять в Ужгороді
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 8 листопада. УНН. У м.Ужгород 18-20 листопада в культурно-історичному центрі “Совине гніздо” після річної перерви пройде свято молодого вина “Закарпатське Божоле”, повідомляють в Ужгородській міській раді. Відповідне розпорядження напередодні підписав міський голова Ужгорода Богдан Андріїв, передає кореспондент УНН.
Як повідомила УНН начальник управління економіки та підприємництва Ужгородської міськради Ольга Травіна, цей фестиваль є однією з візитівок міста Ужгород.
“Минулого року фестиваль не відбувся з кількох причин. По-перше, у цей час тривав виборчий процес і міськрада за підсумками виборів мала змінити свій склад, тож проведення такого масштабного заходу вирішили відкласти. Також мали місце деякі технічні нюанси, які вплинули на рішення щодо свята. Окрім того, у традиційному місці проведення „Закарпатського Божоле“ — винних підвалах „Совине гніздо“ — тривала реконструкція. Цього ж року ми відновлюємо давню традицію. На фестивалі будуть представлені зразки виключно молодого вина врожаю 2016 року від найкращих виноробів Закарпаття. Оргкомітет працює над ідеєю food-зони, дитячих локацій, концертного майданчика тощо”, — розповіла Ольга Травіна.
Фестиваль молодого вина “Закарпатське Божоле” вперше відбувся в Ужгороді у 2007 році і проходив щорічно за виключенням 2015 року. Цього року молоде вино в обласному центрі Закарпаття дегустуватимуть вдев′яте.
Як раніше повідомляв УНН, 16 жовтня у с.Бобовище Мукачівського району вперше пройшов етнофестиваль “Бобовищенське гроно”.