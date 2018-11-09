Фесенко в дебютной игре помог "Днепру" победить МБК "Николаев"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Очередной поединок украинской баскетбольной Суперлиги сопровождался дебютом в составе “Днепра” против МБК “Николаев” центрового сборной Украины и бывшего игрока различных клубов НБА Кирилла Фесенко, передает корреспондент УНН.
В первой половине центровой получил неполные шесть минут за которые отметился слэм-данком, а также дважды был точен с линии штрафных.
После перерыва Фесенко еще несколько случае провел успешные атаки из-под кольца гостей и с 13:46 минуты набрал 9 очков (3/5 двухочковые, 3/4 штрафные), 6 подборов, 2 перехвата при 1 передачи и 1 блок-шота. РЕ составил 16.
Добавим, что “Днепр” одержал шестую победу в 9-ти матчах и вышел на вторую строчку чемпионата.