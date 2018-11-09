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Фесенко у дебютній грі допоміг "Дніпру" перемогти МБК "Миколаїв"

Київ • УНН

 • 7777 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Черговий поєдинок української баскетбольної Суперліги супроводжувався дебютом у складі “Дніпра” проти МБК “Миколаїв” центрового збірної України та колишнього гравця різних клубів НБА Кирила Фесенка, передає кореспондент УНН.

У першій половині центровий отримав неповні шість хвилин за які відзначився слем-данком, а також двічі був точним із лінії штрафних.

По перерві Фесенко ще кілька разі провів успішні атаки з-під кільця гостей та за 13:46 хвилини набрав 9 очок (3/5 двоочкові, 3/4 штрафні), 6 підбирань, 2 перехоплення при 1 передачі і 1 блок-шоту. РЕ склав 16.

Додамо, що “Дніпро” здобув шосту звитягу в 9-ти матчах та вийшов на другий рядок чемпіонату.

Українські Національні Новини

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