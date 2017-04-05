Фермерам на Волыни в прошлом году компенсации за АЧС выплатили в полном объеме
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В 2016 году на территории области зарегистрировано четыре случая заболевания свиней африканской чумой. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в Волынской ОГА.
Также в ОГА отметили, что по итогам 2016 года перед фермерами отсутствует задолженность компенсаций за АЧС.
"В 2016 году на территории области зарегистрировано 4 случая заболевания свиней африканской чумой. Владельцам изъятых животных в декабря 2016 года выплачено 46 тыс. 763,5 гривен компенсации, задолженность отсутствует", - отметили в ОГА.
При этом фермеры Киевской области до сих пор не получили более 1 млн грн компенсаций за изъятых свиней.
Напомним, по состоянию на конец 2016 убытки из-за АЧС уже достигли более 1 млрд грн .
В ВРУ считают, что критические масштабы АЧС допущены по вине Госпотребслужбы, которая не смогла принять надлежащие меры и локализовать проблемы.
Как следствие, это привело к снижению экспортного рынка отечественной свинины, отметил нардеп С.Тригубенко.