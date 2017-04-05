Фермерам на Волині минулого року компенсації за АЧС виплатили у повному обсязі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. У 2016 році на території області зареєстровано чотири випадки захворювання свиней африканською чумою. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Волинській ОДА.
Також в ОДА зазначили, що за підсумками 2016 року перед фермерами відсутня заборгованість компенсацій за АЧС.
“У 2016 році на території області зареєстровано 4 випадки захворювання свиней африканською чумою. Власникам вилучених тварин у грудні 2016 року виплачено 46 тис. 763,5 гривень компенсації, заборгованість відсутня”, — зазначили в ОДА.
Натомість, фермери Київщини досі не отримали понад 1 млн грн компенсацій за вилучених свиней.
Нагадаємо, станом на кінець 2016 року збитки через АЧС вже сягнули більше 1 млрд грн.
У ВРУ вважають, що критичні масштаби АЧС допущені з вини Держпродспоживслужби, яка не спромоглася вжити належних заходів та локалізувати проблеми.
Як наслідок, це призвело до зниження експортного ринку вітчизняної свинини, наголосив нардеп С.Тригубенко.