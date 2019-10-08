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Фехтовальщики из Украины торжествовали на турнире в Осло

Киев • УНН

 • 19192 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Украинские шпажисты Анфиса Почкалова и Анатолий Герей стали победителями международного Сателлит в норвежском Осло, сообщает УНН со ссылкой на НФФУ.

Фехтовальщики из Украины торжествовали на турнире в Осло

Герей начал выступление в туре прямого выбывания с уверенной победы над местным фехтовальщиком Самюэлем Стокнесом (15:4), далее он выбил из борьбы эстонца Илиана Боброва (15:12), обыграл Давида ван Нунэна (15:6) из Нидерландов, а в поединке за выход в полуфинал разобрался с еще одним норвежцем Людвигом Хиллестад (15:13).

Бой за попадание в финал вышел напряженным для украинца, ведь он победил эстонского шпажиста Пеэтера Турнау с минимальным преимуществом — 15:14. В решающей же встрече Анатолий чувствовал себя более уверенно и получил победу над другим представителем Эстонии Стэном Приинитсом с комфортным счетом — 15:9.

По Почкаловой, то уже на старте “олимпийки” она потратила немало сил для победы над шведкой Асою Линде (15:14).

В дальнейшем же в украинском возникало меньше проблем на дорожке. В 1/8 финала Анфиса выиграла в Малики Хакимов (15:8) из Узбекистана, далее — в польки Анны Пьетржак (15:9), а в полуфинале не испытала трудностей с японкой Ямада Аюми (15:6). В поединке за “золото” соревнований Почкалова оказалась сильнее австрийки Паулы Шмидл, которую одолела со счетом 15:13.

Как сообщалось ранее, украинкам не было равных на Кубке Европы по фехтованию.

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