Фехтовальщики из Украины торжествовали на турнире в Осло
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Украинские шпажисты Анфиса Почкалова и Анатолий Герей стали победителями международного Сателлит в норвежском Осло, сообщает УНН со ссылкой на НФФУ.
Герей начал выступление в туре прямого выбывания с уверенной победы над местным фехтовальщиком Самюэлем Стокнесом (15:4), далее он выбил из борьбы эстонца Илиана Боброва (15:12), обыграл Давида ван Нунэна (15:6) из Нидерландов, а в поединке за выход в полуфинал разобрался с еще одним норвежцем Людвигом Хиллестад (15:13).
Бой за попадание в финал вышел напряженным для украинца, ведь он победил эстонского шпажиста Пеэтера Турнау с минимальным преимуществом — 15:14. В решающей же встрече Анатолий чувствовал себя более уверенно и получил победу над другим представителем Эстонии Стэном Приинитсом с комфортным счетом — 15:9.
По Почкаловой, то уже на старте “олимпийки” она потратила немало сил для победы над шведкой Асою Линде (15:14).
В дальнейшем же в украинском возникало меньше проблем на дорожке. В 1/8 финала Анфиса выиграла в Малики Хакимов (15:8) из Узбекистана, далее — в польки Анны Пьетржак (15:9), а в полуфинале не испытала трудностей с японкой Ямада Аюми (15:6). В поединке за “золото” соревнований Почкалова оказалась сильнее австрийки Паулы Шмидл, которую одолела со счетом 15:13.
Как сообщалось ранее, украинкам не было равных на Кубке Европы по фехтованию.