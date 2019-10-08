Фехтувальники з України тріумфували на турнірі в Осло
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Українські шпажисти Анфіса Почкалова та Анатолій Герей стали переможцями міжнародного сателліту в норвезькому Осло, повідомляє УНН з посиланням на НФФУ.
Герей розпочав виступ у турі прямого вибування із впевненої перемоги над місцевим фехтувальником Самюелем Стокнесом (15:4), далі вибив з боротьби естонця Іліана Боброва (15:12), обіграв Давида ван Нунена (15:6) з Нідерландів, а в поєдинку за вихід у півфінал розібрався з іще одним норвежцем Людвігом Хіллестадом (15:13).
Бій за потрапляння у фінал вийшов найнапруженішим для українця, адже він переміг естонського шпажиста Пеетера Турнау з мінімальною перевагою — 15:14. У вирішальній же зустрічі Анатолій почувався більш впевнено й здобув звитягу над іншим представником Естонії Стеном Пріінітсом із комфортнішим рахунком — 15:9.
Щодо Почкалової, то вже на старті “олімпійки” вона витратила чимало сил для перемоги над шведкою Асою Лінде (15:14).
Надалі ж в українки виникало менше проблем на доріжці. В 1/8 фіналу Анфіса виграла в Маліки Хакімової (15:8) з Узбекистану, далі — у польки Анни Пьєтржак (15:9), а у півфіналі не зазнала труднощів із японкою Ямада Аюмі (15:6). У поєдинку за “золото” змагань Почкалова виявилась сильнішою австрійки Паули Шмідл, яку здолала з рахунком 15:13.
Як повідомлялося раніше, українкам не було рівних на Кубку Європи з фехтування.