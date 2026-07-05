Фейерверк попал в пассажирский самолет во время посадки в Чикаго

Пассажирский самолет авиакомпании Delta Air Lines при заходе на посадку в аэропорту Чикаго вечером в субботу попал под фейерверк, который взорвался непосредственно перед приземлением. Об инциденте сообщает CBS News, пишет УНН.

Детали

По данным телеканала, во время радиообмена между экипажем и диспетчерской службой пилоты сообщили, что услышали громкий взрыв. Они предположили, что его причиной стал фейерверк, который взорвался под самолетом непосредственно перед тем, как воздушное судно коснулось взлетно-посадочной полосы.

В Delta Air Lines заявили, что самолет благополучно приземлился и без каких-либо осложнений подрулил к выходу на посадку. После инцидента о происшествии сообщили правоохранительным органам, которые начали проверку.

На борту самолета находились 52 пассажира и шесть членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал.

Криминальное давление на авиакомпании: Украина может остаться без стратегической отрасли