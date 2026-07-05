Фейерверк попал в пассажирский самолет во время посадки в Чикаго
Киев • УНН
Пассажирский самолет Delta Air Lines во время посадки в Чикаго попал под фейерверк, который взорвался под ним. На борту находились 52 пассажира, никто не пострадал.
Пассажирский самолет авиакомпании Delta Air Lines при заходе на посадку в аэропорту Чикаго вечером в субботу попал под фейерверк, который взорвался непосредственно перед приземлением. Об инциденте сообщает CBS News, пишет УНН.
Детали
По данным телеканала, во время радиообмена между экипажем и диспетчерской службой пилоты сообщили, что услышали громкий взрыв. Они предположили, что его причиной стал фейерверк, который взорвался под самолетом непосредственно перед тем, как воздушное судно коснулось взлетно-посадочной полосы.
В Delta Air Lines заявили, что самолет благополучно приземлился и без каких-либо осложнений подрулил к выходу на посадку. После инцидента о происшествии сообщили правоохранительным органам, которые начали проверку.
На борту самолета находились 52 пассажира и шесть членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал.
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