Федоров о кандидатах на свой пост: других кандидатов и не должно было быть

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 33384 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 119510 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 125276 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 123510 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 145870 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 110855 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 111371 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109774 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132188 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130843 просмотра

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Федоров о кандидатах на свой пост: других кандидатов и не должно было быть

Федоров о кандидатах на свой пост: других кандидатов и не должно было быть

Киев  •  УНН

 • 14785 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что других кандидатов на его должность и не должно было быть. Об этом он рассказал в интервью журналу "НВ", передает УНН.

Отвечая на вопрос, были ли другие кандидаты на его нынешний пост, Федоров ответил: "Да мы эту тему придумали, других кандидатов и не должно было быть... Мы сами ее придумали, то есть Президент Зеленский и команда. Он решил, что классно будет, если в нас появится "государство в смартфоне" и я этой идеей загорелся".

Напомним, в августе Украина получила новое правительство. Михаил Федоров был назначен вице-премьер-министром - министром цифровой трансформации Украины.

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