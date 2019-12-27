Федоров про кандидатів на свою посаду: інших кандидатів і не повинно було бути
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що інших кандидатів на його посаду і не повинно було бути. Про це він розповів в інтерв’ю журналу "НВ", передає УНН.
Відповідаючи на питання, чи були інші кандидати на його нинішній пост, Федоров відповів: "Так ми цю тему придумали, інших кандидатів і не повинно було бути… Ми самі її придумали, тобто Президент Зеленський і команда. Він вирішив, що класно буде, якщо у нас з’явиться "держава у смартфоні" і я цією ідеєю зайнявся".
Нагадаємо, у серпні Україна отримала новий уряд. Михайло Федоров був призначений віцепрем’єр-міністром - міністром цифрової трансформації України.