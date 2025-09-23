Favbet стал титульным партнером хоккейного клуба "Сокол". Соглашение официально закрепили во время встречи руководства клуба, представителей компании и тренерского штаба, передает УНН.

Киевский "Сокол" — это более 60 лет истории, побед и преданности игре. Команда была основана в 1963 году. С тех пор на её счету 15 национальных чемпионских титулов, 2 Кубка Украины и ряд достижений международного уровня. Сегодня главным тренером одного из самых успешных клубов страны является Олег Шафаренко.

Мы очень рады, что в такое непростое время для страны и всего украинского спорта получили такого партнёра, как Favbet. Это сотрудничество позволит команде с большей уверенностью и смелостью идти к своей цели — Кубку Украины и золотым медалям чемпионата. Мы уверены, что это партнёрство принесёт пользу обеим сторонам

В сезоне 2024/2025 "Сокол" занял первую строчку в чемпионате Украины по итогам основного раунда. Однако в плей-офф остановился в шаге от финала.

Для нас важно поддерживать команды, которые формируют сильное украинское спортивное сообщество. "Сокол" заслуживает новых вершин. Мы хотим, чтобы клуб шёл к успехам вместе с Favbet

Favbet выстраивает системную поддержку украинского хоккея. Новое партнёрство открывает для клуба дополнительные возможности. По словам директора Favbet Игоря Сирука, компания видит в сотрудничестве с командой долгосрочную перспективу.

Мы ценим партнёрство с клубом, у которого такая богатая история и преданные фанаты. Думаю, это будет полезно для всех. Мы максимально будем вкладываться в это сотрудничество