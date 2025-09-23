Favbet стал титульным партнером хоккейного клуба "Сокол"

$41.380.13
48.730.31
ukenru
Эксклюзив
13:28 • 5644 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
12:09 • 18848 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
11:29 • 15526 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 42195 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 35605 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 35006 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 48815 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 49039 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 44881 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 69966 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания23 сентября, 07:45 • 36360 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto23 сентября, 08:45 • 32850 просмотра
Внутренний конфликт в "Слуге народа": Зеленский критикует законодателей и журналистов - Politico23 сентября, 09:15 • 15047 просмотра
Китайское судно трижды заходило в оккупированный Севастополь, нарушая запрет - FTPhoto23 сентября, 10:03 • 19305 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты10:33 • 17482 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Эксклюзив
12:09 • 18835 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты10:33 • 17562 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto23 сентября, 08:45 • 32971 просмотра
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания23 сентября, 07:45 • 36485 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров23 сентября, 05:00 • 42178 просмотра
Дональд Трамп
Метте Фредериксен
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Александр Сырский
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Польша
Эстония
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия12:00 • 7672 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 74003 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 35992 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 51378 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 102910 просмотра
Favbet стал титульным партнером хоккейного клуба "Сокол"

Киев • УНН

 • 172 просмотра

Favbet официально закрепил титульное партнерство с хоккейным клубом "Сокол", который имеет более 60 лет истории и 15 чемпионских титулов. Это партнерство открывает новые возможности для клуба, стремящегося к Кубку Украины и золотым медалям Чемпионата.

Favbet стал титульным партнером хоккейного клуба "Сокол"

Favbet стал титульным партнером хоккейного клуба "Сокол". Соглашение официально закрепили во время встречи руководства клуба, представителей компании и тренерского штаба, передает УНН.

Киевский "Сокол" — это более 60 лет истории, побед и преданности игре. Команда была основана в 1963 году. С тех пор на её счету 15 национальных чемпионских титулов, 2 Кубка Украины и ряд достижений международного уровня. Сегодня главным тренером одного из самых успешных клубов страны является Олег Шафаренко.

Мы очень рады, что в такое непростое время для страны и всего украинского спорта получили такого партнёра, как Favbet. Это сотрудничество позволит команде с большей уверенностью и смелостью идти к своей цели — Кубку Украины и золотым медалям чемпионата. Мы уверены, что это партнёрство принесёт пользу обеим сторонам 

— отметил заместитель главы ОО «Хоккейный клуб Сокол Киев» Вячеслав Лецкан.

В сезоне 2024/2025 "Сокол" занял первую строчку в чемпионате Украины по итогам основного раунда. Однако в плей-офф остановился в шаге от финала.

Для нас важно поддерживать команды, которые формируют сильное украинское спортивное сообщество. "Сокол" заслуживает новых вершин. Мы хотим, чтобы клуб шёл к успехам вместе с Favbet 

— сказал Head of Sport Marketing FAVBET Денис Якимов.

Favbet выстраивает системную поддержку украинского хоккея. Новое партнёрство открывает для клуба дополнительные возможности. По словам директора Favbet Игоря Сирука, компания видит в сотрудничестве с командой долгосрочную перспективу.

Мы ценим партнёрство с клубом, у которого такая богатая история и преданные фанаты. Думаю, это будет полезно для всех. Мы максимально будем вкладываться в это сотрудничество 

— говорит Игорь Сирук.

ООО "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "ФАВБЕТ". Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, а также лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

Лилия Подоляк

Спорт