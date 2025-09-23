$41.380.13
Ексклюзив
13:28 • 5568 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
12:09 • 18632 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
11:29 • 15366 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 41960 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 35473 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 34921 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 48778 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 49017 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 44860 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 69958 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Favbet став титульним партнером хокейного клубу "Сокіл"

Київ • УНН

 • 130 перегляди

Favbet офіційно закріпив титульне партнерство з хокейним клубом "Сокіл", який має понад 60 років історії та 15 чемпіонських титулів. Це партнерство відкриває нові можливості для клубу, що прагне Кубка України та золотих медалей Чемпіонату.

Favbet став титульним партнером хокейного клубу "Сокіл"

Favbet став титульним партнером хокейного клубу "Сокіл". Домовленість офіційно закріпили під час зустрічі керівництва клубу, представників компанії та тренерського штабу, передає УНН.

Київський "Сокіл" — це про понад 60 років історії, перемог та відданості грі. Команда була заснована у 1963 році. З тих пір на її рахунку 15 вітчизняних чемпіонських титулів, 2 Кубка України та низка досягнень міжнародного рівня. Сьогодні головним тренером одного з найуспішніших клубів країни є Олег Шафаренко. 

Ми дуже раді, що в такий непростий час для країни та всього українського спорту отримали такого партнера, як Favbet. Ця співпраця дозволить команді з більшою впевненістю та сміливістю йти до своєї мети — Кубка України та золотих медалей Чемпіонату. Ми впевнені, що це партнерство принесе користь обом сторонам 

— відзначив заступник голови ГО «Хокейний клуб Сокіл Київ» В’ячеслав Лецкан.

У сезоні-2024/2025 "Сокіл" посів першу сходинку в чемпіонаті України за підсумками основного раунду. Однак у плей-оф зупинився за крок до фіналу. 

Для нас важливо підтримувати команди, які формують сильну українську спортивну спільноту. "Сокіл" заслуговує на нові вершини. Хочемо, щоб клуб йшов до успіхів разом із Favbet 

— сказав Head of Sport Marketing FAVBET Денис Якимов.

Favbet будує системну підтримку українського хокею. Нове партнерство відкриває для клубу додаткові можливості. За словами директора Favbet Ігоря Сірука, компанія бачить у співпраці з командою довгострокову перспективу.

Ми цінуємо партнерство з клубом, у якого є така багата історія та віддані фанати. Думаю, це буде корисно для всіх. Ми максимально вкладатимемося у цю співпрацю 

— говорить Ігор Сірук.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами. 

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Лілія Подоляк

Спорт