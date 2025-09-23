Favbet став титульним партнером хокейного клубу "Сокіл". Домовленість офіційно закріпили під час зустрічі керівництва клубу, представників компанії та тренерського штабу, передає УНН.

Київський "Сокіл" — це про понад 60 років історії, перемог та відданості грі. Команда була заснована у 1963 році. З тих пір на її рахунку 15 вітчизняних чемпіонських титулів, 2 Кубка України та низка досягнень міжнародного рівня. Сьогодні головним тренером одного з найуспішніших клубів країни є Олег Шафаренко.

Ми дуже раді, що в такий непростий час для країни та всього українського спорту отримали такого партнера, як Favbet. Ця співпраця дозволить команді з більшою впевненістю та сміливістю йти до своєї мети — Кубка України та золотих медалей Чемпіонату. Ми впевнені, що це партнерство принесе користь обом сторонам

У сезоні-2024/2025 "Сокіл" посів першу сходинку в чемпіонаті України за підсумками основного раунду. Однак у плей-оф зупинився за крок до фіналу.

Для нас важливо підтримувати команди, які формують сильну українську спортивну спільноту. "Сокіл" заслуговує на нові вершини. Хочемо, щоб клуб йшов до успіхів разом із Favbet

Favbet будує системну підтримку українського хокею. Нове партнерство відкриває для клубу додаткові можливості. За словами директора Favbet Ігоря Сірука, компанія бачить у співпраці з командою довгострокову перспективу.

Ми цінуємо партнерство з клубом, у якого є така багата історія та віддані фанати. Думаю, це буде корисно для всіх. Ми максимально вкладатимемося у цю співпрацю