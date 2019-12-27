Фармкомпания вместе с чиновниками годами зарабатывала на диализе для больных - член Совета ГБР

По его словам, в Украине сейчас около 800 пациентов, нуждающихся в перитонеальном диализе.

“Эта процедура, которая заменяет собой работу почек, очищает кровь и состоит в "промывании“ брюшной полости двумя литрами диализного раствора. Повторять "промывание“ больной вынужден ежедневно и по несколько раз. Как по мне, это — ад. Но он дает возможность пациенту дождаться донора и пересадки почки. В нормальных странах. В нашей — этот кошмар для сотен пациентов длится всю жизнь. Я лично знал несколько человек, которые были вынуждены проходить эту процедуру”, — пояснил он.

Обеспечение пациентов расходными материалами для перитонеального диализа осуществляется за бюджетные деньги. На одного пациента в год эта сумма составляет до 450 тыс. грн. Годовые продажи поставщиков расходников приблизительно 600 млн грн, отметил Апасов.

“И прелесть этой истории в том, что все 600 млн грн на протяжении последних лет 5 оседают в кармане одной единственной фирмы — ООО "Диавита“. Компания полностью монополизировала рынок, забрав на себя 99% всех госзаказов. И пусть бы продавала — скажете вы, если это спасает. Да, но не по цене, которая на 30-40% выше реальной рыночной”, — заявил он.

Далее Апасов описывает схему, благодаря которой фармкомпании “Диавита” удалось стать монополистом на рынке.

“ООО "Диавита“ торгует расходниками производства американской компании "Бакстер Хелскеа“. Как удалось достичь такого колоссального бизнес "эффекта“, спросите Вы? Да как и везде в нашей стране.

Компания "Диавита“ рассылала всем госзаказчикам диализных расходников "темник“, по которому те выписывали технические условия конкурсных торгов (тендера). А некоторые закупались и вовсе по переговорной процедуре, без конкурсов.

Факты злоупотребления "Диавитой“ монопольным положениям на рынке не раз просачивались в СМИ. В оправдание, "схемачи“ придумали миф о том, что якобы замена производителя раствора для перитонеального диализа — небезопасна для пациента, что оказалось не совсем так. Или даже совсем не так.

Мне удалось узнать, что наши дети, (от года до 10 лет), которые получали лечение в ОХМАТДЕТе расходниками Baxter, выезжали после в Белоруссию, где продолжали лечение уже расходниками Fresenius. При этом никакой разницы они не ощущали!! Этот факт говорит о том, что расходники Baxter не имели никакой уникальности, а их цена искусственно завышалась для обогащения бенефициаров преступной схемы, которые не брезговали зарабатывать даже на детях”, — подчеркнул Апасов.

ГПУ сегодня расследует уголовное производство № 42016101070000154 по ч. 3 ст. 191 УК Украины (мошенничество). В деле фигурируют не только служебные лица “Диавиты”, но и ряд чиновников сферы здравоохранения, нефрологи Винницкой и Днепропетровской областей, в частности.

“Очень надеюсь, что для авторов схем наживы на пациентах она выльется в строгую уголовную ответственность”, — резюмировал Апасов.

Его слова подтверждают материалы уголовного производства, опубликованные в открытом Реестре судебных решений. Там, в частности, описывается, как заведующая Центра нефрологии Винницкой областной больницы способствовала тому, чтобы “Диавита” была не только победителем публичных закупок, но и получила неправомерную выгоду в размере почти 3,5 млн грн бюджетных средств.

“Винницкой областной клинической больницей им. Н. И. Пирогова объявлено переговорную процедуру на закупку расходных материалов для перитонеального диализа у одного предприятия ООО "Диавита“ "UA-2017-03-06-002229-b * b69d8f53172a48d4a539045bf7f89968“, где к предмету закупки вошли позиции ДИАНИЛ ПД 4 с содержанием глюкозы 1,36%, 2,27%, 3,86% М / ОБ / 13,6 мг / мл, раствор для перитонеального диализа по 2000 мл в мешке в количестве 36 700 шт., закупку которых планировалось осуществить по завышенным ценам, не применяя процедуру открытых торгов”, — указано в материалах.

Аналогичный сговор государственных медиков и частной компании “Диавита” был выявлен следователями и в Днепропетровской области.

“Следствием установлено, что заведующий отделением диализа КЗ Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова готовя дискриминационные потребности и медико-технические требования к предмету закупки — расходные материалы для перитонеального диализа предварительно согласовала их с представителями ООО "Диавита”, — сообщается в материалах.