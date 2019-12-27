Фармкомпанія разом з чиновниками роками заробляла на діалізі для хворих - член Ради ДБР

ukru
08:36 • 33944 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

07:14 • 43595 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
07:00 • 69636 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

06:24 • 72260 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 114088 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 164858 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 264320 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 261441 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 255060 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 236280 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
3 м/с
32 %
757 мм
Ясно, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

21 березня, 01:35 • 57460 перегляди
ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

21 березня, 03:10 • 63834 перегляди
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

21 березня, 03:31 • 81042 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

04:30 • 82552 перегляди
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

05:17 • 65720 перегляди
Публікації
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

08:36 • 33967 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

07:00 • 69656 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

06:24 • 72280 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

05:45 • 45437 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

04:30 • 82552 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

09:51 • 3184 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 97193 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 48264 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 145127 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 157584 перегляди
Актуальне
Фармкомпанія разом з чиновниками роками заробляла на діалізі для хворих - член Ради ДБР

Фармкомпанія разом з чиновниками роками заробляла на діалізі для хворих - член Ради ДБР

Київ • УНН

 • 11855 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Штучна монополія на ринку діалізних витратних матеріалів дозволяла приватній фармкомпанії "Діавіта" заробляти близько 30-40% на хворих українцях. Про це повідомив журналіст, член Громадської Ради при Державному бюро розслідувань Василь Апасов у своєму Facebook, передає УНН.

За його словами, в Україні зараз близько 800 пацієнтів, які потребують перитонеального діалізу.

"Ця процедура, яка замінює собою роботу нирок, очищає кров і полягає у "промиванні" черевної порожнини двома літрами діалізного розчину. Повторювати "промивання" хворий змушений щодня і по кілька разів. Як на мене, це - пекло. Але він дає можливість пацієнту дочекатися донора і пересадки нирки. У нормальних країнах. У нашій - цей кошмар для сотень пацієнтів триває все життя. Я особисто знав кількох людей, які були змушені проходити цю процедуру", - пояснив він.

Забезпечення пацієнтів витратними матеріалами для перитонеального діалізу здійснюється за бюджетні гроші. На одного пацієнта на рік ця сума становить до 450 тис. грн. Річні продажі постачальників витратних матеріалів приблизно 600 млн грн, зазначив Апасов.

"І "краса" цієї історії в тому, що всі 600 млн грн протягом останніх років 5 осідають у кишені однієї єдиної фірми - ТОВ "Діавіта". Компанія повністю монополізувала ринок, забравши на себе 99% усіх держзамовлень. І нехай би продавала - скажете ви, якщо це рятує. Так, але не за ціною, яка на 30-40% вище реальної ринкової", - заявив він.

Далі Апасов описує схему, завдяки якій фармкомпанії "Діавіта" вдалося стати монополістом на ринку.

"ТОВ "Діавіта" торгує розхідниками виробництва американської компанії "Бакстер Хелскеа". Як вдалося досягти такого колосального бізнес "ефекту", запитаєте Ви? Так як і всюди в нашій країні.

Компанія "Діавіта" розсилала всім держзамовникам діалізних розхідників "темник", за яким ті виписували технічні умови конкурсних торгів (тендера). А деякі закуповувалися і зовсім за переговорною процедурою, без конкурсів.

Факти зловживання "Діавітою" монопольним становищем на ринку не раз просочувалися у ЗМІ. У виправдання, "схемачі" придумали міф про те, що нібито заміна виробника розчину для перитонеального діалізу - небезпечна для пацієнта, що виявилося не зовсім так. Або навіть зовсім не так.

Мені вдалося дізнатися, що наші діти, (від року до 10 років), які отримували лікування в Охматдиті розхідниками Baxter, виїжджали після в Білорусь, де продовжували лікування вже розхідниками Fresenius. При цьому ніякої різниці вони не відчували!! Цей факт говорить про те, що витратні матеріали Baxter не мали ніякої унікальності, а їхня ціну штучно завищували для збагачення бенефіціарів злочинної схеми, які не гидують заробляти навіть на дітях", - підкреслив Апасов.

ГПУ сьогодні розслідує кримінальне провадження № 42016101070000154 за ч. 3 ст. 191 КК України (шахрайство). У справі фігурують не лише службові особи "Діавіти", але і низка чиновників сфери охорони здоров'я, нефрологи Вінницької і Дніпропетровської областей, зокрема.

"Дуже сподіваюся, що для авторів схеми наживи на пацієнтах вона виллється в сувору кримінальну відповідальність", - резюмував Апасов.

Його слова підтверджують матеріали кримінального провадження, опубліковані у відкритому Реєстрі судових рішень. Там, зокрема, описується, як завідувачка Центру нефрології Вінницької обласної лікарні сприяла тому, щоб "Діавіта" була не лише переможцем державних закупівель, а й отримала неправомірну вигоду обсягом майже 3,5 млн грн бюджетних коштів.

"Вінницькою обласною клінічною лікарнею ім. М.І.Пирогова оголошено переговорну процедуру на закупівлю витратних матеріалів для перитонеального діалізу в одного підприємства ТОВ "Діавіта" "UA-2017-03-06-002229-b * b69d8f53172a48d4a539045bf7f89968", де до предмету закупівлі увійшли позиції ДІАНІЛ ПД 4 з вмістом глюкози 1,36%, 2,27%, 3,86% М / ОБ / 13,6 мг / мл, розчин для перитонеального діалізу по 2000 мл у мішку в кількості 36 700 шт., закупівлю яких планувалося здійснити за завищеними цінами, не застосовуючи процедуру відкритих торгів", - зазначено в матеріалах.

Аналогічну змову державних медиків і приватної компанії "Діавіта" було виявлено слідчими і в Дніпропетровській області.

"Слідством встановлено, що завідувач відділення діалізу КЗ Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І.Мечникова готуючи дискримінаційні потреби і медико-технічні вимоги до предмету закупівлі - витратні матеріали для перитонеального діалізу попередньо погодила їх з представниками ТОВ "Діавіта", - повідомляється в матеріалах.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'яКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$71.86
Bitcoin
$84,123.60
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$43.82
Золото
$3,036.50
Ethereum
$1,969.24