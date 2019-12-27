Фармкомпанія разом з чиновниками роками заробляла на діалізі для хворих - член Ради ДБР

За його словами, в Україні зараз близько 800 пацієнтів, які потребують перитонеального діалізу.

"Ця процедура, яка замінює собою роботу нирок, очищає кров і полягає у "промиванні" черевної порожнини двома літрами діалізного розчину. Повторювати "промивання" хворий змушений щодня і по кілька разів. Як на мене, це - пекло. Але він дає можливість пацієнту дочекатися донора і пересадки нирки. У нормальних країнах. У нашій - цей кошмар для сотень пацієнтів триває все життя. Я особисто знав кількох людей, які були змушені проходити цю процедуру", - пояснив він.

Забезпечення пацієнтів витратними матеріалами для перитонеального діалізу здійснюється за бюджетні гроші. На одного пацієнта на рік ця сума становить до 450 тис. грн. Річні продажі постачальників витратних матеріалів приблизно 600 млн грн, зазначив Апасов.

"І "краса" цієї історії в тому, що всі 600 млн грн протягом останніх років 5 осідають у кишені однієї єдиної фірми - ТОВ "Діавіта". Компанія повністю монополізувала ринок, забравши на себе 99% усіх держзамовлень. І нехай би продавала - скажете ви, якщо це рятує. Так, але не за ціною, яка на 30-40% вище реальної ринкової", - заявив він.

Далі Апасов описує схему, завдяки якій фармкомпанії "Діавіта" вдалося стати монополістом на ринку.

"ТОВ "Діавіта" торгує розхідниками виробництва американської компанії "Бакстер Хелскеа". Як вдалося досягти такого колосального бізнес "ефекту", запитаєте Ви? Так як і всюди в нашій країні.

Компанія "Діавіта" розсилала всім держзамовникам діалізних розхідників "темник", за яким ті виписували технічні умови конкурсних торгів (тендера). А деякі закуповувалися і зовсім за переговорною процедурою, без конкурсів.

Факти зловживання "Діавітою" монопольним становищем на ринку не раз просочувалися у ЗМІ. У виправдання, "схемачі" придумали міф про те, що нібито заміна виробника розчину для перитонеального діалізу - небезпечна для пацієнта, що виявилося не зовсім так. Або навіть зовсім не так.

Мені вдалося дізнатися, що наші діти, (від року до 10 років), які отримували лікування в Охматдиті розхідниками Baxter, виїжджали після в Білорусь, де продовжували лікування вже розхідниками Fresenius. При цьому ніякої різниці вони не відчували!! Цей факт говорить про те, що витратні матеріали Baxter не мали ніякої унікальності, а їхня ціну штучно завищували для збагачення бенефіціарів злочинної схеми, які не гидують заробляти навіть на дітях", - підкреслив Апасов.

ГПУ сьогодні розслідує кримінальне провадження № 42016101070000154 за ч. 3 ст. 191 КК України (шахрайство). У справі фігурують не лише службові особи "Діавіти", але і низка чиновників сфери охорони здоров'я, нефрологи Вінницької і Дніпропетровської областей, зокрема.

"Дуже сподіваюся, що для авторів схеми наживи на пацієнтах вона виллється в сувору кримінальну відповідальність", - резюмував Апасов.

Його слова підтверджують матеріали кримінального провадження, опубліковані у відкритому Реєстрі судових рішень. Там, зокрема, описується, як завідувачка Центру нефрології Вінницької обласної лікарні сприяла тому, щоб "Діавіта" була не лише переможцем державних закупівель, а й отримала неправомірну вигоду обсягом майже 3,5 млн грн бюджетних коштів.

"Вінницькою обласною клінічною лікарнею ім. М.І.Пирогова оголошено переговорну процедуру на закупівлю витратних матеріалів для перитонеального діалізу в одного підприємства ТОВ "Діавіта" "UA-2017-03-06-002229-b * b69d8f53172a48d4a539045bf7f89968", де до предмету закупівлі увійшли позиції ДІАНІЛ ПД 4 з вмістом глюкози 1,36%, 2,27%, 3,86% М / ОБ / 13,6 мг / мл, розчин для перитонеального діалізу по 2000 мл у мішку в кількості 36 700 шт., закупівлю яких планувалося здійснити за завищеними цінами, не застосовуючи процедуру відкритих торгів", - зазначено в матеріалах.

Аналогічну змову державних медиків і приватної компанії "Діавіта" було виявлено слідчими і в Дніпропетровській області.

"Слідством встановлено, що завідувач відділення діалізу КЗ Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І.Мечникова готуючи дискримінаційні потреби і медико-технічні вимоги до предмету закупівлі - витратні матеріали для перитонеального діалізу попередньо погодила їх з представниками ТОВ "Діавіта", - повідомляється в матеріалах.