Фальшивые интернет-новости являются серьезной угрозой безопасности общества - Еврокомиссия

“Наши граждане имеют полное право быть защищены от лживой информации”, — заявила куратор вопросов цифровой экономики и общества, комиссар Европейского Союза Мария Габриэль.

Дезинформация подрывает демократический процесс в стране, убежден вице-президент Еврокомиссии по вопросам единого цифрового рынка (ЕЦР) Андрус Ансип.

“Дезинформация как инструмент политического влияния не является ноу-хау. Но новые технологии, особенно цифровые, расширили свою сферу охвата лживой информации онлайн-среды. В то же время именно онлайн-платформы играют важную роль в борьбе с дезинформационными кампаниями, организованными отдельными лицами и странами с целью подорвать нашу демократию”, — подчеркнул он.

“Фальшивые онлайн-новости и дезинформация — это оружие, которое представляет собой серьезную угрозу безопасности для нашего общества”, — добавил европейский комиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг.

На основе доклада, опубликованного в марте 2018 года, Еврокомиссия определяет дезинформацию как “достоверно ложную или вводящую в заблуждение информацию, которая создается и распространяется чтобы преднамеренно обманывать общественность”.

С полным текстом доклада можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, в апреле отечественные эксперты заявили об очередной провокации России против Украины. На этот раз она была направлена против украинской авиакомпании “Хорс”, разрабатывающей гирокоптеры для нужд армии. Российские журналисты обвинили компанию в том, что она якобы способствовала России в переброске военных в Сирию на самолетах Airbus A320. Россияне при этом задействовали международное агентство Reuters, где и было опубликовано их расследование.

Однако почти сразу после появления расследования российских журналистов, Госавиаслужба Украины заявила, что самолет из расследования Reuters отсутствует в украинском реестре воздушных судов.

Ранее УНН сообщал, что в Комитете ВР по вопросам национальной безопасности и обороны готовят законопроект, которым будет предусмотрена ответственность за распространение заведомо недостоверной информации, в том числе с целью подрыва обороноспособности государства.