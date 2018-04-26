Фальшиві інтернет-новини є серйозною загрозою для безпеки суспільства - Єврокомісія

"Наші громадяни мають повне право бути захищені від брехливої ​​інформації", - заявила куратор питань цифрової економіки і суспільства, комісар Європейського Союзу Марія Габріель.

Дезінформація підриває демократичний процес у країні, переконаний віце-президент Єврокомісії з питань єдиного цифрового ринку (ЕЦР) Андрус Ансіп.

"Дезінформація як інструмент політичного впливу не є ноу-хау. Але нові технології, особливо цифрові, розширили свою сферу охоплення брехливої ​​інформації онлайн-середовища. У той же час саме онлайн-платформи відіграють важливу роль в боротьбі з дезінформаційними кампаніями, організованими окремими особами і країнами з метою підірвати нашу демократію", - підкреслив він.

"Фальшиві онлайн-новини і дезінформація - це зброя, яка представляє собою серйозну загрозу для безпеки нашого суспільства", - додав європейський комісар з питань безпеки Джуліан Кінг.

На основі доповіді, опублікованої в березні 2018 року, Єврокомісія визначає дезінформацію як "достовірно неправдиву або таку, що вводить в оману, інформацію, яка створюється і поширюється, щоб навмисно обманювати громадськість".

З повним текстом доповіді можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, у квітні вітчизняні експерти заявили про чергову провокацію Росії проти України. На цей раз вона була спрямована проти української авіакомпанії "Хорс", що розробляє гірокоптери для потреб армії. Російські журналісти звинуватили компанію в тому, що вона нібито сприяла Росії в перекиданні військових до Сирії на літаках Airbus A320. Росіяни при цьому задіяли міжнародне агентство Reuters, де і було опубліковано їх розслідування.

Однак майже відразу після появи розслідування російських журналістів Державіаслужба України заявила, що літак з розслідування Reuters відсутня в українському реєстрі повітряних суден.

Раніше УНН повідомляв, що в Комітеті ВР з питань національної безпеки і оборони готують законопроект, яким буде передбачена відповідальність за поширення завідомо недостовірної інформації, зокрема з метою підриву обороноздатності держави.