Facebook подозревают в расовой дискриминации
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. США проверяет Facebook на предмет расовой предвзятости при приеме на работу и дальнейшее продвижение. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Американское агентство, которое расследует компании Facebook Inc по “системной” расовой необъективности в найме на работу и продвижении по службе.
Комиссия по равным возможностям занятости, подозревает, что политика компании может способствовать широкой дискриминации.
Менеджер операционной приложения Facebook Оскар Венес-младший и двое заявителей, которым было отказано в приеме на работу, предъявили обвинение в ЕЕОК в июле, а третий отклонен заявитель присоединился к делу в декабре. Они утверждают, что Facebook дискриминирует кандидатов и сотрудников чернокожих, полагаясь на субъективные оценки и пропагандируя проблемные расовые стереотипы.
Facebook заявил, что по состоянию на июнь прошлого года около 3,9% сотрудников США были чернокожими.
Напомним
Корпорация Google согласилась выплатить 3,8 млн долларов для урегулирования дела о дискриминации при найме на работу и оплату труда сотрудников.