Facebook підозрюють у расовій дискримінації
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. США перевіряє Facebook на предмет расової упередженості при прийомі на роботу та подальше просування. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Американське агентство, яке розслідує компанію Facebook Inc щодо “системної” расової необ’єктивності у наймі на роботу та просуванні по службі.
Комісія з рівних можливостей зайнятості, підозрює, що політика компанії може сприяти широкій дискримінації.
Менеджер операційної програми Facebook Оскар Венесі-молодший та двоє заявників, яким було відмовлено у прийнятті на роботу, пред’явили звинувачення до ЄЕОК у липні, а третій відхилений заявник долучився до справи у грудні. Вони стверджують, що Facebook дискримінує кандидатів та співробітників чорношкірих, покладаючись на суб’єктивні оцінки та пропагуючи проблемні расові стереотипи.
Facebook заявив, що станом на червень минулого року близько 3,9% співробітників США були чорношкірими.
Нагадаємо
Корпорація Google погодилася виплатити 3,8 млн доларів для врегулювання справи про дискримінацію при наймі на роботу та оплату праці співробітників.