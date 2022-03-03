Эвакуация из Волновахи: полицейские помогли спасти около 100 человек

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19:03 • 70655 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 115993 просмотра

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КИЕВ. 3 марта. УНН. Эвакуация продолжается третьи сутки. За это время из Волновахи уже эвакуировано около 800 мирных жителей. Все они сейчас в безопасности, им оказывается медицинская и другая помощь. Об этом информирует УНН со ссылкой на МВД.

Детали

Город до сих пор находится под огнем российских оккупантов. Полицейские, спасатели, представители гражданско-военного сотрудничества ВСУ совместно с другими силами безопасности и обороны максимально помогают жителям покинуть зону обстрелов.

Сегодня правоохранители эвакуировали около 100 человек. Преимущественно это женщины с детьми, самым маленьким - около года. В момент, когда люди садились к автобусам, враг начал вблизи обстрел из "Градов".

По дороге полицейские подобрали в деревнях еще две семьи, умолявшие о помощи. Эвакуированных разместили в городах, где нет обстрелов, о них заботятся местные власти и волонтеры. Беженцев обеспечивают продуктами и предметами первой необходимости.

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