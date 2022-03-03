Эвакуация из Волновахи: полицейские помогли спасти около 100 человек

Детали

Город до сих пор находится под огнем российских оккупантов. Полицейские, спасатели, представители гражданско-военного сотрудничества ВСУ совместно с другими силами безопасности и обороны максимально помогают жителям покинуть зону обстрелов.

Сегодня правоохранители эвакуировали около 100 человек. Преимущественно это женщины с детьми, самым маленьким - около года. В момент, когда люди садились к автобусам, враг начал вблизи обстрел из "Градов".

По дороге полицейские подобрали в деревнях еще две семьи, умолявшие о помощи. Эвакуированных разместили в городах, где нет обстрелов, о них заботятся местные власти и волонтеры. Беженцев обеспечивают продуктами и предметами первой необходимости.