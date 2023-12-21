Этой ночью украинские защитники уничтожили 34 из 35 "шахедов"

В ночь на 21 декабря на 21 декабря в небе над Украиной было уничтожено 34 из 35 вражеских "шахедов". Враг выпускал ударные дроны несколькими волнами начиная с восьми вечера. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Воздушных Сил Вооруженных сил Украины.

"В ночь на 21 декабря 2023 года российские оккупанты атаковали ударными БпЛА типа "Shahed" с трех направлений: Чауда - оккупированный Крым, Приморско-Ахтарск, Курск - рф.

Всего зафиксированы пуски 35 "Shahed-136/131", которые атаковали волнами в разное время, в период с 20.00 20 декабря по 03.30 21 декабря", - говорится в сообщении.

К отражению воздушного нападения привлечена тактическая авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"Этой ночью на разных направлениях защитникам неба удалось сбить 34 из 35 выпущенных ударных БПЛА противника.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Днепропетровской, Винницкой, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Запорожской, Николаевской, Хмельницкой, Сумской, Полтавской, Черниговской и Черниговской Кировоградской областях", - сообщили в ВС ВСУ.