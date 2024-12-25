"Это негуманно": Британия и США отреагировали на рождественскую атаку рф на Украину

ukenru
Эксклюзив
Украинцы возмущены законодательными инициативами, которые могут привести к закрытию аптек (ВИДЕО)
13:32 • 21118 просмотра

Украинцы возмущены законодательными инициативами, которые могут привести к закрытию аптек (ВИДЕО)

Эксклюзив
Монополия на здоровье: кто зарабатывает на повязках для орфанных больных?
11:08 • 87584 просмотра

Монополия на здоровье: кто зарабатывает на повязках для орфанных больных?

Эксклюзив
Кто такие окуляристы и почему они нужны в Украине? Рассказывает врач
 • 101527 просмотра

Кто такие окуляристы и почему они нужны в Украине? Рассказывает врач

Эксклюзив
Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы
 • 148440 просмотра

Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы

Эксклюзив
Мобилизационные мероприятия и насыщение противопехотным вооружением: военный эксперт назвал вызовы для Украины в 2025 году
 • 140873 просмотра

Мобилизационные мероприятия и насыщение противопехотным вооружением: военный эксперт назвал вызовы для Украины в 2025 году

Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта
 • 169958 просмотра

Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта

Эксклюзив
"Это необъективно": эксперт об "отлично" для главы АРМА на фоне скандалов
 • 134662 просмотра

"Это необъективно": эксперт об "отлично" для главы АРМА на фоне скандалов

Эксклюзив
Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области о назначении людей Сокура в комиссии ревизоров ГНС: "Схема по хищению средств в крупных размерах"
 • 117403 просмотра

Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области о назначении людей Сокура в комиссии ревизоров ГНС: "Схема по хищению средств в крупных размерах"

Эксклюзив
С какими травмами у военных врачи-офтальмологи сталкиваются чаще всего: ответил профессор Рыков
 • 115620 просмотра

С какими травмами у военных врачи-офтальмологи сталкиваются чаще всего: ответил профессор Рыков

Эксклюзив
Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ
 • 160323 просмотра

Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Польша подняла в воздух авиацию из-за ракетного обстрела Украины

Польша подняла в воздух авиацию из-за ракетного обстрела Украины

 • 25824 просмотра
S.T.A.L.K.E.R. 2 не появится на PlayStation 5 - официальное заявление разработчиков

S.T.A.L.K.E.R. 2 не появится на PlayStation 5 - официальное заявление разработчиков

 • 70816 просмотра
Первое Рождество после развода Джей Ло проводит с дочкой

Первое Рождество после развода Джей Ло проводит с дочкой

 • 61453 просмотра
Четыре громкие кинопремьеры 2025 года: от "Белоснежки" до "Wicked"

Четыре громкие кинопремьеры 2025 года: от "Белоснежки" до "Wicked"

 • 55581 просмотра
Многодетный отец: у Монатика родился третий сын: у Монатика родился третий сын

Многодетный отец: у Монатика родился третий сын: у Монатика родился третий сын

09:25 • 48877 просмотра
публикации
Монополия на здоровье: кто зарабатывает на повязках для орфанных больных?

Монополия на здоровье: кто зарабатывает на повязках для орфанных больных?
Эксклюзив

11:08 • 87584 просмотра
Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы

Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы
Эксклюзив

 • 148440 просмотра
Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта

Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта

 • 169958 просмотра
Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ

Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ
Эксклюзив

 • 160323 просмотра
Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

 • 155617 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Королевская семья не в полном составе посетила Рождественскую службу: что случилось

Королевская семья не в полном составе посетила Рождественскую службу: что случилось

12:52 • 16324 просмотра
Дом из легендарного фильма "Один дома" купили за более чем 5 миллионов долларов

Дом из легендарного фильма "Один дома" купили за более чем 5 миллионов долларов

12:20 • 18628 просмотра
Максим Галкин поделился рождественскими поздравлением на украинском

Максим Галкин поделился рождественскими поздравлением на украинском

11:47 • 20135 просмотра
Многодетный отец: у Монатика родился третий сын: у Монатика родился третий сын

Многодетный отец: у Монатика родился третий сын: у Монатика родился третий сын

09:25 • 48877 просмотра
Четыре громкие кинопремьеры 2025 года: от "Белоснежки" до "Wicked"

Четыре громкие кинопремьеры 2025 года: от "Белоснежки" до "Wicked"

 • 55581 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

"Это негуманно": Британия и США отреагировали на рождественскую атаку рф на Украину

"Это негуманно": Британия и США отреагировали на рождественскую атаку рф на Украину

Киев  •  УНН

 • 4876 просмотра

Read in English

Дипломаты Британии и США осудили массированную атаку рф на Украину в Рождество, во время которой было выпущено 184 ракеты и дроны. ВСУ сбили 113 целей, но из-за повреждения энергообъектов усилено ограничение электроснабжения.

Министерство иностранных прав Великобритании и посольство США в Украине осудили массированную атаку российской армии на Украину на Рождество. В дипломатических ведомствах заявили о "негуманности" такого нападения и использования россией зимы как оружия. Об этом сообщает УНН

Детали 

В МИД Британии назвали массированную атаку рф на Рождество "негуманным". 

"Путин выбрал Рождество для удара по невинному гражданскому населению Украины. Зеленский прав, это негуманно.  Наши мысли с украинским народом. Мы будем с ним в этот день и каждый день", - говорится в заявлении британского МИД. 

Посол США Бриджит  Бринк отметила, что россия использует зиму в качестве оружия.

"Российский "рождественский подарок" для Украины: более 70 ракет и 100 беспилотников, направленных против украинских семей, которые празднуют в своих домах, и энергетической инфраструктуры, которая согревает их. Уже третий праздничный сезон россия использует зиму как оружие", - написала Бринк.

Дополнение

Воздушные силы ВСУ отразили масштабную атаку рф в ночь на 25 декабря. Из 184 выпущенных вражеских ракет и дронов было уничтожено 113 целей. Противник атаковал объекты украинской энергетики в Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Ивано-Франковской и Запорожской областях. 

Вследствие повреждения энергообъектов во время массированной атаки армии рф усилены ограничения электроснабжения

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Войнаполитика
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
kievКиев
kharkivХарьков