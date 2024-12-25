"Это негуманно": Британия и США отреагировали на рождественскую атаку рф на Украину

Министерство иностранных прав Великобритании и посольство США в Украине осудили массированную атаку российской армии на Украину на Рождество. В дипломатических ведомствах заявили о "негуманности" такого нападения и использования россией зимы как оружия. Об этом сообщает УНН.

Детали

В МИД Британии назвали массированную атаку рф на Рождество "негуманным".

"Путин выбрал Рождество для удара по невинному гражданскому населению Украины. Зеленский прав, это негуманно. Наши мысли с украинским народом. Мы будем с ним в этот день и каждый день", - говорится в заявлении британского МИД.

Посол США Бриджит Бринк отметила, что россия использует зиму в качестве оружия.

"Российский "рождественский подарок" для Украины: более 70 ракет и 100 беспилотников, направленных против украинских семей, которые празднуют в своих домах, и энергетической инфраструктуры, которая согревает их. Уже третий праздничный сезон россия использует зиму как оружие", - написала Бринк.

Дополнение

Воздушные силы ВСУ отразили масштабную атаку рф в ночь на 25 декабря. Из 184 выпущенных вражеских ракет и дронов было уничтожено 113 целей. Противник атаковал объекты украинской энергетики в Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Ивано-Франковской и Запорожской областях.

Вследствие повреждения энергообъектов во время массированной атаки армии рф усилены ограничения электроснабжения.