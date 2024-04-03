"Это исторический шанс Украины - сломать российский реваншизм, и мы должны этим шансом воспользоваться": Зеленский про подготовительные работы в россии

В Украине осознают для чего россия мобилизует солдат, и рассматривают это как исторический шанс для нашего государства - "сломать российский реваншизм". Президент Украины подчеркнул, что украинцы должны "этим шансом воспользоваться". Об этом говорится в вечернем обращении Владимира Зеленского в конце 770-го дня войны, передает УНН.

Четко понимаем, к чему готовятся в России, что они хотят, под что будут собирать солдат в свою армию. И у нас, у нас всех, у наших партнеров, должен быть сильный ответ на российские операции - любые российские операции. Мы должны победить в этой войне. Это исторический шанс Украины - сломать российский реваншизм, и мы должны этим шансом воспользоваться. Ради надежной безопасности для наших детей. - подчеркнул Президент

Детали

Президент также отметил, что май и июнь - должны стать для западных партнеров временем активности ради Украины. Ведь именно в это время будет определено, сможет ли наша страна достичь поставленных задач в этой войне.

Постепенно планируем и нашу работу с партнерами на ближайшие месяцы - и май, и июнь должны стать временем активности ради Украины, ради того, чтобы достичь наших задач в этой войне. - отметил Зеленский.

Глава государства также сообщил, что сегодня говорил с Главнокомандующим Александром Сырским. Они обсудили текущую ситуацию на фронте и согласовали военные планы на ближайшее время.