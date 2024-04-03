"Это исторический шанс Украины - сломать российский реваншизм, и мы должны этим шансом воспользоваться": Зеленский про подготовительные работы в россии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
  •  78780 просмотра

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
  •  100646 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Эксклюзив
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
  •  101674 просмотра

Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

Эксклюзив
Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
  •  101180 просмотра

Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне

Эксклюзив
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
  •  112806 просмотра

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
  •  100970 просмотра

Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп

Эксклюзив
Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
  •  103465 просмотра

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
2 апреля 2024, 14:32  •  128359 просмотра

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

Эксклюзив
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
2 апреля 2024, 12:15  •  128813 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
2 апреля 2024, 12:04  •  123873 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

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28 марта 2024, 13:27  •  507399 просмотра

"Это исторический шанс Украины - сломать российский реваншизм, и мы должны этим шансом воспользоваться": Зеленский про подготовительные работы в россии

Украина рассматривает российскую мобилизацию солдат как исторический шанс сломать российский реваншизм и должна воспользоваться этой возможностью.

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"Это исторический шанс Украины - сломать российский реваншизм, и мы должны этим шансом воспользоваться": Зеленский про подготовительные работы в россии

В Instagram, Facebook и WhatsApp начались сбои в работе

Продукты Meta, включая Instagram, Facebook и WhatsApp, потерпели масштабные сбои в работе, причина которого пока неизвестна.

Новости Мира •   •  4995 просмотра
В Instagram, Facebook и WhatsApp начались сбои в работе

Партизаны в Крыму нашли склады минобороны рф в Джанкое, и сдали координаты – "АТЕШ"

Партизанская группа "АТЕШ" в оккупированном Крыму обнаружила в Джанкое склады, используемые российскими войсками для хранения продовольствия, обмундирования и палаток, и передала их координаты украинским военным для возможных ударов.

Война •   •  9086 просмотра
Партизаны в Крыму нашли склады минобороны рф в Джанкое, и сдали координаты – "АТЕШ"

Харьковщина: армия рф атаковала Мерефу ракетой Х-59МК, есть раненая

российская армия нанесла ракетный удар по Мерефе в Харьковской области, повредив здания гражданских предприятий и ранив 55-летнюю женщину.

Война •   •  10437 просмотра
Харьковщина: армия рф атаковала Мерефу ракетой Х-59МК, есть раненая

Бывший футбольный босс Испании Рубиалес арестован в аэропорту Мадрида

Бывший испанский футбольный босс Луис Рубиалес был арестован в аэропорту Мадрида в связи с обвинениями в коррупции, включая незаконные контракты, бесхозяйственность и отмывание денег во время его президентства в Испанской футбольной ассоциации.

спорт •   •  8889 просмотра
Бывший футбольный босс Испании Рубиалес арестован в аэропорту Мадрида

рф в Черном море держит наготове 50 "Калибров" - Гуменюк

россия имеет 50 ракет "Калибр", загруженных и готовых к использованию на ракетоносцах в Черном море, которые создают постоянную угрозу обстрелов, несмотря на то, что они не находятся на активном боевом дежурстве.

Война •   •  10842 просмотра
рф в Черном море держит наготове 50 "Калибров" - Гуменюк

Столтенбер: члены НАТО примут Украину в Альянс, и рассказал что для этого уже делается

По словам Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, союзники по НАТО соглашаются, что Украина должна стать членом Альянса, но это станет возможным только после окончания войны и при наличии гарантий, что Россия не нападет снова.

Война •   •  11938 просмотра
Столтенбер: члены НАТО примут Украину в Альянс, и рассказал что для этого уже делается

Британия готова продвигать самое амбициозное решение G7 по замороженным российским активам - Кулеба

В этом году Украина ожидает значительного прогресса в конфискации замороженных российских активов при поддержке Великобритании, а также скоординированных шагов по получению дополнительных систем противовоздушной обороны от партнеров.

политика •   •  10927 просмотра
Британия готова продвигать самое амбициозное решение G7 по замороженным российским активам - Кулеба

Информация не новая, это военная цель: в ГУР отреагировали на материал The Guardian о планах уничтожения Крымского моста

Украина планирует разрушить Крымский мост, незаконный военный объект, в первой половине 2024 года, сообщает The Guardian со ссылкой на анонимных сотрудников украинской военной разведки. В ГУР отмечают, что эта информация не новая.

Война •   •  12074 просмотра
Информация не новая, это военная цель: в ГУР отреагировали на материал The Guardian о планах уничтожения Крымского моста

Миллионные сделки в "Укрзализныце": суд не избрал меру пресечения Шило и объявил перерыв до 4 апреля

Суд перенес заседание по избранию меры пресечения сотруднику СБУ Артему Шиле, подозреваемому в руководстве организованной группой, которая растратила 94,8 млн грн при закупке трансформаторов в условиях военного положения, на 4 апреля.

политика •   •  15768 просмотра
Миллионные сделки в "Укрзализныце": суд не избрал меру пресечения Шило и объявил перерыв до 4 апреля