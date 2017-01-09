Этнофестиваль "Страна Грез рождественская" прошла в Днепре
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 9 января. УНН. Вчера, 8 января, в Днепре, уже второй день проходил этнофестиваль "Страна Грез рождественская", сообщили в пресс-службе городского совета, пишет УНН-Центр.
Так, гости праздника могли присоединится к мастер-классам по вышиванию, изготовлению рождественских игрушек, звезд, кукол-мотанок. Также в центре города были народные игры, танцы, колядки и песни Слобожанщины в исполнении народного художественного фольклорно-этнографического коллектива "Вербиченька" Нововодолажского дома детского творчества Харьковской области.
Вечером гостей фестиваля развлекали фольк-бенд "Бурдон", "Joryj Kloc", "ILLARIA", Звездный Вертеп, а также известные артисты, среди которых - Олег Скрипка и "Ле Гранд Оркестр".
Отметим, что этнофестиваль "Страна Грез рождественская" проводился в Днепре впервые.
Справка: "Страна Грез" - крупнейший в Украине этнофестиваль, основателем и идейным вдохновителем которого является Олег Скрипка. Второй десяток лет команда "Страны Грез" утверждает украинскую национальную самобытность, представляет лучшие образцы украинской и мировой музыки, музыкально-ярмарочное разнообразие, народные ремесла, парады вышиванок, аутентичные мастер-классы, этническую кухню, детскую и казацкую поляны, книжные вернисажи и другие оригинальные решение и активности.