Етнофестиваль "Країна Мрій різдвяна" пройшов у Дніпрі
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 9 січня. УНН. Вчора, 8 січня, у Дніпрі, вже другий день проходив етнофестиваль “Країна Мрій різдвяна”, повідомили у прес-службі міської ради, пише УНН-Центр.
Так, гості свята мали змогу долучилися до майстер-класів з вишивання, виготовлення різдвяних іграшок, зірок, ляльок-мотанок. Також у центрі міста були народні ігри, танці, колядки та пісні Слобожанщини у виконанні народного художнього фольклорно-етнографічного колективу “Вербиченька” Нововодолазького будинку дитячої творчості Харківської області.
Увечері гостей фестивалю розважали фольк-бенд “Бурдон”, “Joryj Kloc”, “ILLARIA”, Зоряний Вертеп, а також відомі артисти, серед яких — Олег Скрипка та “Ле Гранд Оркестр”.
Зазначимо, що етнофестиваль “Країна Мрій різдвяна” проводився у Дніпрі вперше.
Довідка УНН: “Країна Мрій” — найбільший в Україні етнофестиваль, засновником та ідейним натхненником якого є Олег Скрипка. Другий десяток років команда “Країни Мрій” утверджує українську національну самобутність, презентує найкращі взірці української й світової музики, музично-ярмаркове розмаїття, народні ремесла, паради вишиванок, автентичні майстер-класи, етнічну кухню, дитячу та козацьку галявини, книжкові вернісажі та інші оригінальні рішення та активності.