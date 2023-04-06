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Эстония запретила гастроли театра рф

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. Власти Эстонии ввели запрет на въезд для руководителей театра “Нитья” из Екатеринбурга и решили отменить его гастроли, которые планировалось в стране на этой неделе, пишет УНН с ссылкой на ERR.

Детали

Отмечается, что в течение следующих трех лет запрещено въезжать в Эстонию художественному руководителю театра Дмитрию Исаеву и директору театра Дамиру Садрееву. Театр “Нитья” родом из Екатеринбурга, но, по словам организаторов, не имеет стационарной площадки, постоянно гастролирует как Европой, так и россией.

У актеров оформлена шенгенская виза, на основании которой они могут передвигаться по Евросоюзу. Но во вторник Министерство культуры Эстонии не поддержало выступление театра в Эстонии.

“Если речь идет о художественном коллективе из россии, который, насколько нам известно, выступал, например, в Крыму в 2019 году, и сейчас постоянно гастролирует по россии, то однозначно возникнут сомнения, уместна ли такая труппа на эстонской сцене. Поэтому Министерство культуры во вторник связалось с Министерством внутренних дел, чтобы попросить оценку, создает ли театр угрозу общественному порядку Эстонии”, — сказал глава отдела коммуникаций Министерства культуры Меэлис Компус.

Дополнение

В Эстонии театр планировал дать восемь спектаклей, два из которых были отменены ранее из-за того, что у некоторых актеров закончились шенгенские визы.

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