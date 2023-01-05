Эрдоган заявил Зеленскому о готовности к посредничеству между рф и Украиной

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«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в четверг телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Собеседники обсудили тему турецкой поддержки в гуманитарной и энергетической сферах, а также вопрос «зернового коридора». Президент Турции заявил о готовности своей страны к посредническим усилиям по достижению долгосрочного мира между рф и Украиной», - говориться в сообщении.

Сообщается, что Эрдоган привлек также внимание к продолжающимся усилиям по организации обмена пленными, а также подчеркнул готовность Анкары к дипломатическому вкладу в ускорение процессов вокруг Запорожской АЭС.

Дополнение

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня провел телефонный разговор с российским диктатором владимиром путиным, где обсудили вопросы энергетики, состояние и перспективы турецко-российских отношений, а также российско-украинскую войну и Сирию.