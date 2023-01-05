Ердоган заявив Зеленському про готовність до посередництва між росією та Україною

Цитата

"Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів у четвер телефонну розмову з українським колегою Володимиром Зеленським. Співрозмовники обговорили тему турецької підтримки в гуманітарній та енергетичній сферах, а також питання "зернового коридору". Президент Туреччини заявив про готовність своєї країни до посередницьких зусиль щодо досягнення довгострокового миру між росією та Україною", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Ердоган звернув також увагу до зусиль з організації обміну полоненими, а також наголосив на готовності Анкари до дипломатичного внеску в прискорення процесів навколо Запорізької АЕС.

Доповнення

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган сьогодні провів телефонну розмову з російським диктатором володимиром путіним, де обговорили питання енергетики, стан та перспективи турецько-російських відносин, а також російсько-українську війну та Сирію.