Эрдоган и путин обсудили Украину, Сирию и энергетику

Детали

Сообщается, что Эрдоган заявил путину о нацеленности на конкретные шаги по формированию Дорожной карты для создания газового хаба в Турции. Глава турецкого государства привлек внимание к усилиям по развитию энергетической инфраструктуры Турции.

Касаемо темы войны россии против Украины, турецкий лидер напомнил о позитивных результатах инициатив по продвижению диалога, что проявилось в договоренности о «зерновом коридоре», масштабном обмене пленными и формировании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что призывы к миру и диалогу должны быть поддержаны односторонним прекращением боевых действий и справедливым урегулированием разногласий.

Турецкий лидер отметил также, что настало время для конкретных шагов против террористов PKK/PYD/YPG, в том числе зачистке от них сирийских районов Талль-Рыфат и Мюнбич. Эрдоган отметил, что для конкретных результатов по Сирии, режим Башара Асада должен занять конструктивную позицию и реализовать ряд шагов в политическом процессе.

Напомним

Ранее заявлялось, что президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским диктатором владимиром путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским намерен вновь предложить посредничество Анкары по переговорному процессу.



