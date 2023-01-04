Эрдоган в разговоре с путиным и Зеленским хочет снова предложить посредничество в переговорах - росСМИ

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"Это одна из главных тем (проект "газового хаба" – ред.) двусторонней повестки, которая находится под непосредственным контролем двух лидеров. Российская сторона ранее заявила о начале практических шагов, процесс проходит при координации. В связи с этим лидеры также обсуждают детали, предложения", - говориться в сообщении.

Также Эрдоган в ходе запланированных телефонных переговоров с путиным и Зеленским намерен вновь предложить посредничество Анкары по переговорному процессу.

"В наступившем году президент Эрдоган намерен продолжить усилия по возобновлению переговорного процесса для достижения прекращения огня. Имея возможность вести переговоры с двумя сторонами, президент Турции намерен и дальше предлагать свое посредничество. В связи с этим сегодняшние телефонные переговоры не станут исключением", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Президент Турции Реджеп Эрдоган сегодня планирует провести телефонные разговоры с российским диктатором владимиром путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским.

В декабре Эрдоган заявил, что Турция продолжает переговоры как с россией, так и с Украиной, чтобы положить конец войне, которая длится почти 10 месяцев.