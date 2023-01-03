Эрдоган завтра планирует провести переговоры с путиным и Зеленским
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Президент Турции Реджеп Эрдоган завтра планирует провести телефонные разговоры с российским диктатором владимиром путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил представитель турецкого президента Ибрагим Калын в эфире телеканала NTV, передает УНН.
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"Завтра наш президент планирует поговорить по телефону с путиным и Зеленским", - сказал Калын.
По его словам, Эрдоган планирует обсудить с президентами рф и Украины вопрос прекращения войны.
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Как сообщают росСМИ, представитель кремля дмитрий песков подтвердил, что завтра состоится разговор путина и Эрдогана.
Украинская сторона пока заявлений о переговорах с президентом Турции не делала.
Напомним
В декабре Эрдоган заявил, что Турция продолжает переговоры как с россией, так и с Украиной, чтобы положить конец войне, которая длится почти 10 месяцев.