Эрдоган завтра планирует провести переговоры с путиным и Зеленским

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"Завтра наш президент планирует поговорить по телефону с путиным и Зеленским", - сказал Калын.

По его словам, Эрдоган планирует обсудить с президентами рф и Украины вопрос прекращения войны.

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Как сообщают росСМИ, представитель кремля дмитрий песков подтвердил, что завтра состоится разговор путина и Эрдогана.

Украинская сторона пока заявлений о переговорах с президентом Турции не делала.

Напомним

В декабре Эрдоган заявил, что Турция продолжает переговоры как с россией, так и с Украиной, чтобы положить конец войне, которая длится почти 10 месяцев.