Ердоган завтра планує провести перемовини із путіним та Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Ердоган завтрапланує провести телефонні розмови з російським диктатором володимиром путіним та Президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомив представник турецького президента Ібрагім Калин в ефірі телеканалу NTV, передає УНН.
Цитата
"Завтра наш президент планує поговорити телефоном з путіним та Зеленським", - сказав Калин.
За його словами, Ердоган планує обговорити з президентами рф та України питання припинення війни.
Додамо
Як повідомляють росЗМІ, речник кремля дмитро пєсков підтвердив, що завтра відбудеться розмова путіна та ердогана.
Українська сторона наразі заяв про переговори з президентом Туреччини не робила.
Нагадаємо
У грудні Ердоган заявив, що Туреччина продовжує переговори як з росією, так і з Україною, щоб покласти край війні, що триває майже 10 місяців.