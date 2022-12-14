Туреччина продовжує переговори з росією та Україною щодо припинення війни - Ердоган

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 20883 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 53610 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 92457 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 143190 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 168036 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 344706 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 219358 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 193354 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 328477 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 459025 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1 м/с
98 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Британія підтримає довготривалий мир для України - спікер Палати громад

31 березня, 15:14 • 39914 перегляди

Хорватія готує 13-й пакет допомоги Україні

31 березня, 15:21 • 38720 перегляди

Глави МЗС п’яти європейських держав заявили про готовність ввести нові санкції проти рф

31 березня, 15:34 • 32792 перегляди

Окупаційному "міністру лнр" повідомлено про підозру: у чому його звинувачують

31 березня, 16:39 • 30597 перегляди

В окупованому Сімферополі на залізничному вокзалі стався вибух і задимлення

31 березня, 16:46 • 32835 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 344711 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 328480 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 546015 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 676765 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 696724 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 77179 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 114277 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 199314 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 225339 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 218350 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Туреччина продовжує переговори з росією та Україною щодо припинення війни - Ердоган

Туреччина продовжує переговори з росією та Україною щодо припинення війни - Ердоган

Київ • УНН

 • 510163 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Туреччина продовжує переговори як з росією, так і з Україною, щоб покласти край війні, що триває майже 10 місяців, заявив у середу президент Реджеп Тайіп Ердоган. Про це УНН пише посилаючись на Anadolu.

Цитата

«Поряд із угодою про зерно та обміном полоненими ми стали свідками того, що шлях до миру може бути прокладений, якщо дипломатії буде надано можливість», - заявив Ердоган на тристоронньому саміті між Туреччиною, Азербайджаном і Туркменістаном.

«Ми продовжуємо наші переговори з путіним та Зеленським у цьому напрямі. Сподіваюся, ми спочатку досягнемо припинення вогню, а потім і міцного миру в нашому регіоні».

«Як президент Туреччини, я із самого початку заявляв, що…. справедливий мир може бути встановлений лише за допомогою діалогу. З першого дня ми доклали щирі зусилля на двосторонньому та інших рівнях, щоб зупинити кровопролиття і покласти край конфлікту», - сказав він.

«Я щиро вірю, що наші відносини, які зміцнюються нашими братськими узами, і надалі зміцнюватимуться на основі наших стратегічних переваг. Наша мета - оцінити нові можливості, які розвиваються з глобальною та регіональною динамікою відповідно до добробуту нашого народу і стабільність нашого регіону», - сказав Ердоган.

Деталі

Ердоган, президент Азербайджану Ільхам Алієв і туркменський лідер Сердар Бердимухамедов зустрілися в середу в туркменському місті Аваза, щоб обговорити кроки щодо поглиблення співпраці між трьома країнами в різних сферах, зокрема, у торгівлі, енергетиці та транспорті.

Турецький лідер також заявив, що тріо має розпочати роботу з транспортування туркменського природного газу на західні ринки.

«Ми готові співпрацювати з нашими туркменськими та азербайджанськими братами у сфері дружби на Каспії. Крім того, ми надаємо великого значення розвитку взаємної торгівлі електроенергією між нашими країнами у нашому регіоні.

«У цьому контексті ми готові працювати над передачею електроенергії з Туркменістану та Азербайджану в нашу країну», - сказав Ердоган.

Ердоган також сказав, що повноправне членство Туркменістану в Організації тюркських держав зміцнить групу. З 2021 року Туркменістан має статус спостерігача у групі.

Зі свого боку, президент Алієв сказав, що Азербайджан став транзитною країною, додавши, що за перші 10 місяців цього року транзит через Азербайджан збільшився на 80%, порівняно з тим же періодом 2021 року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$82,548.60
Золото
$3,155.62
Tesla
$258.01
Brent
$74.68
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,822.41