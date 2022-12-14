Туреччина продовжує переговори з росією та Україною щодо припинення війни - Ердоган
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Туреччина продовжує переговори як з росією, так і з Україною, щоб покласти край війні, що триває майже 10 місяців, заявив у середу президент Реджеп Тайіп Ердоган. Про це УНН пише посилаючись на Anadolu.
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«Поряд із угодою про зерно та обміном полоненими ми стали свідками того, що шлях до миру може бути прокладений, якщо дипломатії буде надано можливість», - заявив Ердоган на тристоронньому саміті між Туреччиною, Азербайджаном і Туркменістаном.
«Ми продовжуємо наші переговори з путіним та Зеленським у цьому напрямі. Сподіваюся, ми спочатку досягнемо припинення вогню, а потім і міцного миру в нашому регіоні».
«Як президент Туреччини, я із самого початку заявляв, що…. справедливий мир може бути встановлений лише за допомогою діалогу. З першого дня ми доклали щирі зусилля на двосторонньому та інших рівнях, щоб зупинити кровопролиття і покласти край конфлікту», - сказав він.
«Я щиро вірю, що наші відносини, які зміцнюються нашими братськими узами, і надалі зміцнюватимуться на основі наших стратегічних переваг. Наша мета - оцінити нові можливості, які розвиваються з глобальною та регіональною динамікою відповідно до добробуту нашого народу і стабільність нашого регіону», - сказав Ердоган.
Деталі
Ердоган, президент Азербайджану Ільхам Алієв і туркменський лідер Сердар Бердимухамедов зустрілися в середу в туркменському місті Аваза, щоб обговорити кроки щодо поглиблення співпраці між трьома країнами в різних сферах, зокрема, у торгівлі, енергетиці та транспорті.
Турецький лідер також заявив, що тріо має розпочати роботу з транспортування туркменського природного газу на західні ринки.
«Ми готові співпрацювати з нашими туркменськими та азербайджанськими братами у сфері дружби на Каспії. Крім того, ми надаємо великого значення розвитку взаємної торгівлі електроенергією між нашими країнами у нашому регіоні.
«У цьому контексті ми готові працювати над передачею електроенергії з Туркменістану та Азербайджану в нашу країну», - сказав Ердоган.
Ердоган також сказав, що повноправне членство Туркменістану в Організації тюркських держав зміцнить групу. З 2021 року Туркменістан має статус спостерігача у групі.
Зі свого боку, президент Алієв сказав, що Азербайджан став транзитною країною, додавши, що за перші 10 місяців цього року транзит через Азербайджан збільшився на 80%, порівняно з тим же періодом 2021 року.