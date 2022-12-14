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Турция продолжает переговоры с россией и Украиной о прекращении войны - Эрдоган

Турция продолжает переговоры с россией и Украиной о прекращении войны - Эрдоган

Киев • УНН

 • 510163 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Турция продолжает переговоры как с россией, так и с Украиной, чтобы положить конец войне, продолжающейся почти 10 месяцев, заявил в среду президент Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом УНН пишет ссылаясь на Anadolu.

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«Наряду с соглашением о зерне и обменом пленными мы стали свидетелями того, что путь к миру может быть проложен, если дипломатии будет предоставлена возможность», – заявил Эрдоган на трехстороннем саммите между Турцией, Азербайджаном и Туркменистаном.

«Мы продолжаем наши переговоры с путиным и Зеленским по этому направлению. Надеюсь, мы сначала достигнем прекращения огня, а затем и крепкого мира в нашем регионе».

«Как президент Турции, я с самого начала заявлял, что…. справедливый мир может быть установлен только посредством диалога. С первого дня мы приложили искренние усилия на двустороннем и других уровнях, чтобы остановить кровопролитие и положить конец конфликту», - сказал он.

«Я искренне верю, что наши отношения, которые укрепляются нашими братскими узами, будут и дальше укрепляться на основе наших стратегических преимуществ. Наша цель – оценить новые возможности, которые развиваются с глобальной и региональной динамикой в соответствии с благосостоянием нашего народа и стабильностью нашего региона», - сказал Эрдоган.

Детали

Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев и туркменский лидер Сердар Бердымухамедов встретились в среду в туркменском городе Аваза, чтобы обсудить шаги по углублению сотрудничества между тремя странами в разных областях, в частности, в торговле, энергетике и транспорте.

Турецкий лидер также заявил, что трио должно начать работу по транспортировке туркменского природного газа на западные рынки.

«Мы готовы сотрудничать с нашими туркменскими и азербайджанскими братьями в сфере дружбы на Каспии. Кроме того, мы придаем большое значение развитию взаимной торговли электроэнергией между нашими странами в нашем регионе.

«В этом контексте мы готовы работать над передачей электроэнергии из Туркменистана и Азербайджана в нашу страну», – сказал Эрдоган.

Эрдоган также сказал, что полноправное членство Туркменистана в Организации тюркских государств укрепит группу. С 2021 Туркменистан имеет статус наблюдателя в группе.

Со своей стороны президент Алиев сказал, что Азербайджан стал транзитной страной, добавив, что за первые 10 месяцев этого года транзит через Азербайджан увеличился на 80% по сравнению с тем же периодом 2021 года.

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