Ердоган у розмові з путіним та Зеленським хоче знову запропонувати посередництво у переговорах - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Ердоган під час телефонних переговорів з російським диктатором володимиром путіним і Президентом України Володимиром Зеленським має намір знову запропонувати посередництво Анкари щодо переговорного процесу. Також він планує обговорити з путіним тему газового хаба. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на джерело, передає УНН.
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"Це одна з головних тем (проєкт "газового хаба" – ред.) двостороннього порядку денного, яка перебуває під безпосереднім контролем двох лідерів. Російська сторона раніше заявила про початок практичних кроків, процес проходить за координації. У зв'язку з цим лідери також обговорюють деталі, пропозиції", - йдеться в повідомленні.
Також Ердоган під час запланованих телефонних переговорів із путіним і Зеленським має намір знову запропонувати посередництво Анкари щодо переговорного процесу.
"У році, що настав, президент Ердоган має намір продовжити зусилля з відновлення переговорного процесу для досягнення припинення вогню. Маючи можливість вести переговори з двома сторонами, президент Туреччини має намір і далі пропонувати своє посередництво. У зв'язку з цим сьогоднішні телефонні переговори не стануть винятком", - наголошується в повідомленні.
Доповнення
Президент Туреччини Реджеп Ердоган сьогодні планує провести телефонні розмови з російським диктатором володимиром путіним і Президентом України Володимиром Зеленським.
У грудні Ердоган заявивщо Туреччина продовжує переговори як з росією, так і з Україною, щоб покласти край війні, яка триває майже 10 місяців.