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Ердоган та путін обговорили Україну, Сирію та енергетику

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган сьогодні провів телефонну розмову з російським диктатором володимиром путіним, де обговорили питання енергетики, стан та перспективи турецько-російських відносин, а також російсько-українську війну та Сирію. Про це повідомляють турецькі ЗМІ, повідомляє УНН.

Ердоган та путін обговорили Україну, Сирію та енергетику

Деталі

Повідомляється, що Ердоган заявив путіну про націленість на конкретні кроки формування Дорожньої карти для створення газового хаба в Туреччині. Глава турецької держави привернув увагу до зусиль щодо розвитку енергетичної інфраструктури Туреччини.

Щодо теми війни росії проти України, турецький лідер нагадав про позитивні результати ініціатив з просування діалогу, що проявилося в домовленості про «зерновий коридор», масштабний обмін полоненими та формування зони безпеки навколо Запорізької АЕС. Він наголосив, що заклики до миру та діалогу мають бути підтримані одностороннім припиненням бойових дій та справедливим врегулюванням розбіжностей.

Турецький лідер зазначив також, що настав час для конкретних кроків проти терористів PKK/PYD/YPG, у тому числі зачистки від них сирійських районів Талль-Рифат та Мюнбіч. Ердоган зазначив, що для конкретних результатів щодо Сирії, режим Башара Асада має зайняти конструктивну позицію та реалізувати низку кроків у політичному процесі.

Нагадаємо

Раніше заявлялося, що президент Туреччини Реджеп Ердоган у ході телефонних переговорів з російським диктатором володимиром путіним та Президентом України Володимиром Зеленським має намір знову запропонувати посередництво Анкари щодо переговорного процесу.

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