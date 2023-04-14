Эрдоган: Турция начнет закачивать черноморский газ 20 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Выступая перед журналистами в Стамбуле после совершения пятничной молитвы в мечети, президент Реджеп Тайип Эрдоган в своих комментариях объявил, что Турция начнет закачку природного газа, обнаруженного в Черном море, в национальную сеть 20 апреля. Об этом пишет Anadolu, передает УНН.
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«Мы будем добывать наш природный газ 20 апреля, если это возможно. На данный момент все планы и расчеты соответствуют этому. После этого мы уже сделаем наши шаги, интегрируя это с существующим природным газом», - добавил Эрдоган.
Дополнение
В декабре 2022 года президент объявил об открытии дополнительных 58 миллиардов кубометров запасов природного газа на блоке Кайкума-1 в Черном море.
Газета Daily Sabah сообщила, что запасы природного газа страны в Черном море оцениваются в 710 миллиардов кубометров при рыночной стоимости в 1 триллион долларов.
В 2022 году Анкара пробурила 94 разведочные и 56 эксплуатационных скважин. В 2023 году правительство объявило о планах иметь 207 скважин, 134 центра разведки и 73 центра добычи.
На начальном этапе, вероятно, будет передаваться около 10 миллионов кубометров черноморского газа в сутки. Правительство строит инфраструктуру, чтобы обеспечить пиковую передачу на уровне 40 млн. кубометров к 2026 году.
В настоящее время Турция импортирует все свои энергетические потребности и имеет развитую инфраструктуру для импорта газа и сжиженного природного газа. Годовое потребление газа в стране выросло с 48 млрд. кубометров в 2020 году до 60 млрд. кубометров в 2021 году.